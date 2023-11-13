Врач Романенко назвала ошибки пациентов с высокой температурой

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Семейный врач Татьяна Романенко заявила, что многие люди при повышении температуры действуют неправильно. О самых распространённых ошибках она рассказала в интервью радио Sputnik.
Специалист отметила, что подъем температуры тела может говорить о воспалительном процессе в организме. В подобных ситуациях приём комбинированных лекарственных средств, якобы «за полчаса» избавляющих от простуды, едва ли может привести к выздоровлению, добавила врач.
Второй ошибкой доктор назвала терпеть жар, не снимая его, что может привести к большой нагрузке на сердце.
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«Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдет на работу или учебу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция», — цитирует издание слова Романенко.
«Иногда человек чувствует себя относительно неплохо, а у него температура очень высокая — 38,5-39 градусов. Такую температуру не нужно терпеть, нужно облегчить состояние своего организма, принять жаропонижающее средство», — порекомендовала она.
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Диана Аванесян