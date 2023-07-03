Врач Романенко объяснила причины сонливости в жаркую погоду

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что во время жары человеку постоянно хочется спать из-за попытки организма приспособиться к высокой температуре окружающей среды.
«Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процессы обмена веществ, уменьшает теплопродукцию», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Романенко.
Для того, чтобы справится с сонливостью в жаркую погоду эксперт рекомендовала пить как можно больше воды.
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