Врач Романенко: Здоровью печени вредят жирная пища и алкоголь

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что на состоянии печени негативно сказываются употребление алкоголя, бесконтрольный прием лекарств, а также неправильное питание.
«Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта», — цитирует слова специалиста «Москва 24».
Ещё одной привычкой, способной привести к негативным последствиям для печени, доктор назвал бесконтрольный приём каких-либо лекарств. Романенко пояснила, что гепатотоксичное влияние не печень могут оказывать анальгетики или антибактериальные препараты, поэтому принимать их можно исключительно по назначению врача.
«Зачастую даже не имеет значения, сколько именно алкоголя человек употребляет. Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени», — заключила Татьяна Романенко.
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