Врач Русановская предупредила женщин об опасности наращенных ресниц

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Офтальмолог Анна Русановская предупредила о том, что наращенные ресницы опасны для глаз.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач сообщила, что во время процедуры есть риск развития кератита и конъюнктивита.
Этому могут способствовать два фактора.
Клещ-железница может спровоцировать покраснение и воспаление глаз, закупорку сальных желез, а также блефарокератит, блефарит, блефароконъюнктивит, которые могут привести к повреждению кожи века.
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Этому могут способствовать два фактора.
«Если было какое-то повреждение эпителия во время наращивания или аллергия на клей, который использовался», —рассказал Анна Русановская.Ранее врач-хирург Александр Умнов заявил, что наращённые ресницы опасны тем, что благодаря клею можно привлечь клеща-железницу. Так называемую «ресничную вошь», которая способна вызвать различные глазные инфекции и раздражение.
Клещ-железница может спровоцировать покраснение и воспаление глаз, закупорку сальных желез, а также блефарокератит, блефарит, блефароконъюнктивит, которые могут привести к повреждению кожи века.
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Мария Фирсова