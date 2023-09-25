Врач Руженцова не увидела последствий прекращения ввоза немецкого «Микардиса»

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«У нас много препаратов с действующим веществом телмисартан, «Микардис» – это торговое название телмисартана. Он производится в разных странах. Телмисартан отечественных и зарубежных производителей много лет принимают пациенты, их эффективность практически одинакова. При регистрации препарата в стране под другим торговым названием сопоставимость действия всегда доказывается, никаких проблем с дженериками я не вижу. Российские пациенты продолжат получать телмисартан, но под другими названиями», – пояснила в беседе с argumenti.ru Руженцова.
«Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты фастфуда готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов. Обжаренное мясо и картофель могут стать источником свободных радикалов в организме, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний», — прокомментировала в беседе с RT Марьенко.
Она рекомендовала отдавать предпочтение пище, приготовленной на пару или с помощью тушения.
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