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Врач Руженцова не увидела последствий прекращения ввоза немецкого «Микардиса»

25 сентября 2023, 14:31
Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета Татьяна Руженцова заявила о том, что прекращение ввоза немецкого препарата «Микардиса» не повлияет негативно на здоровье россиян.
Она отметила, что лекарственное средство, содержащееся в «Микардисе», российские пациенты продолжат получать, но в препаратах с другими названиями. При этом, по словам специалиста, на здоровье граждан такая замена негативно не скажется.

«У нас много препаратов с действующим веществом телмисартан, «Микардис» – это торговое название телмисартана. Он производится в разных странах. Телмисартан отечественных и зарубежных производителей много лет принимают пациенты, их эффективность практически одинакова. При регистрации препарата в стране под другим торговым названием сопоставимость действия всегда доказывается, никаких проблем с дженериками я не вижу. Российские пациенты продолжат получать телмисартан, но под другими названиями», – пояснила в беседе с argumenti.ru Руженцова.


Ранее врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко заявила об опасности фастфуда, употребление которого может спровоцировать рак органов ЖКТ.

«Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты фастфуда готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов. Обжаренное мясо и картофель могут стать источником свободных радикалов в организме, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний», — прокомментировала в беседе с RT Марьенко.

Она рекомендовала отдавать предпочтение пище, приготовленной на пару или с помощью тушения.

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Россиянам раскрыли, о каких заболеваниях может говорить повышенный аппетит
Врач Арзамасцев: Повышенный аппетит может говорить о гипертиреозе и диабете
25 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/AnaBGD

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что постоянное повышенное желание есть может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, в частности, о гипертиреозе и диабете.
«Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает», — добавил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

До этого российская певица Валерия рассказала, что для поддержания здоровья и красоты поддерживает определённый рацион питания, регулярно занимается физической активностью, посещает косметолога и старается вести активный образ жизни.

«Я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем», — приводит utro.ru слова артистки.

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#диетолог
#питание
#здоровье
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Подмосковные травматологи прооперировали ребенка с вывихом и переломом обеих лодыжек
25 сентября 2023, 13:01

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 10-летний ребенок после неудачного падения на батуте, в результате которого он получил серьёзные травмы.

Юный пациент повредил обе ноги, у него наблюдался сильный отёк и деформация конечностей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи обследовали пациента, в результате которого подтвердили у него вывих стопы и перелом обеих лодыжек голеностопного сустава со смещением отломков.

«Из приёмного отделения мы сразу взяли ребенка на операционный стол, потому что запредельное смещение непременно бы привело к ишемии конечности. Ребёнок мог бы остаться инвалидом. Было выполнено хирургическое вмешательство с использованием малоинвазивных техник, для того чтобы шрамы после операции не напоминали о негативном эпизоде из жизни пациента. После полного сращения отломков костей мы удалим металлоконструкции и проведём курс восстановительного лечения», — рассказал заведующий отделением Виталий Куваев.


На сегодняшний день состояние юного пациента улучшилось, его выписали из больницы, но он продолжает находиться под наблюдением врачей и в дальнейшем он будет проходить в МОДКТОБ восстановление после удаления металлоконструкции.

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Более 20 жителей деревни подмосковной Каширы прошли осмотр у узкопрофильных специалистов
25 сентября 2023, 12:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Врачебная бригада Каширской центральной районной больницы, состоящая из терапевта, эндокринолога, врача ультразвуковой диагностики и стоматолога, провела приём и осмотр жителей деревни Яковское.
В рамках приёма врачи осмотрели 23 человек, каждому из которых провели необходимый комплексный осмотр, а также дополнительные процедуры по необходимости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Предварительная запись пациентов к тому или иному медицинскому специалисту проходила через участкового врача. Такие мероприятия позволяют пациентам регулярно контролировать состояние здоровья, а нам как медикам принимать своевременные меры для поддержания его на высоком уровне», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.
Врач-эндокринолог и врач-терапевт провели осмотр 7 человек. Ультразвуковую диагностику провели у 10 человек, используя современные методы для выявления возможных патологий или заболеваний.

Процедуру онкоскрининга полости рта с помощью люминесцентного стоматоскопа смогли пройти 8 человек. 


Все врачи уделяли особое внимание на общее состояние здоровья и выявление ранних признаков заболеваний.

В рамках выезда бригады рвачей, 10 человек смогли пройти диспансеризацию. 

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Углублённую диспансеризацию после коронавируса с начала года прошли 200 тыс жителей Подмосковья.

В Роспотребнадзоре перечислили симптомы штамма COVID-19 «Пирола».
#врачи
#кашира
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#симптомы
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#запись
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Углублённую диспансеризацию после коронавируса с начала года прошли 200 тыс жителей Подмосковья
25 сентября 2023, 11:35

Фото: Минздрав МО

Около 200 тыс жителей Подмосковья, переболевших коронавирусом, прошли углублённую диспансеризацию с начала 2023 года. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Углублённая диспансеризация позволяет своевременно обнаружить осложнения после COVID-19. Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем», – пояснила Стригункова.
Первый этап углублённой диспансеризации включает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентген грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациента могут направить на второй этап углублённой диспансеризации – компьютерную томографию лёгких, Эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
 
Пройти углублённую диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления не ранее чем через 60 дней после выздоровления. Записаться необходимо на портале госуслуг, по тел. 122, через чат-бот Денис в Telegram. Можно также обратиться непосредственно в поликлинику. 

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В Роспотребнадзоре перечислили симптомы штамма COVID-19 «Пирола»

Инфекционист Поздняков заявил о низком иммунитете россиян перед новым штаммом COVID

Затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов




 

#минздрав мо
#коронавирус
#covid-19
#диспансеризация
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
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В Роспотребнадзоре перечислили симптомы штамма COVID-19 «Пирола»
25 сентября 2023, 03:14

Фото: iStock/lusia599

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возвращении эпидемии COVID-19. Один из новых штаммов — «пирола», пишет Пятый канал.
«Пирола» заработал себе репутацию одного из самых свирепых штаммов коронавируса, который косит людей разного возраста.

В Роспотребнадзоре назвали симптомы, на которые стоит обращать внимание. Среди них насморк, чихание, боль в горле, кашель, повышенная утомляемость и изменения в восприятии запахов.

Роспотребнадзор перечислил основные симптомы, на которые нужно обращать внимание. При появлении нескольких из них в ведомстве советуют незамедлительно обращаться к врачам.

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#роспотребнадзор
#изменения
#симптомы
#коронавирус
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Кардиохирург Лысенко рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни
24 сентября 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Jelena Stanojkovic

По словам завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ имени Петровского Андрея Лысенко, среди долгожителей нет людей с ожирением.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» кардиохирург рассказал, что ожирение негативно сказывается практически на всех областях жизни.
 
«Если у пациента ожирение, то заживление его ран будет хуже. Если у пациента после операции на сердце не заживают раны, это ужасно тяжелое осложнение», — рассказал Андрей Лысенко.
Ожирение сопровождается артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушается дыхание.  Любая операция несёт серьёзные риски.  
 
«Прооперировать аппендицит пациенту весом в 200 кг— тоже очень большая проблема. Тот же наркоз, та же искусственная вентиляция, та же рана, которая должна будет заживать», — подытожил Андрей Лысенко.
Ранее исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что миндаль помогает при похудении. Орех предотвращает нарушение обмена веществ и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Все испытуемые страдали от лишнего веса или ожирения. Каждый испытуемый прошел программу, длившуюся 10 месяцев, направлению на сброс веса. Участники разделились на две группы. Первая в качестве перекусов ела миндальные орехи, а вторая крекеры или мюсли.

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#здоровье
#врач
#больница
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Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет
Диетолог Соломатина: макароны и овсянка омолаживают людей старше 50 лет
24 сентября 2023, 16:20

Фото: iStock/semenovp

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что каждому 50-летнему человеку необходимо корректировать свой рацион, так как в этом возрасте у людей происходят необратимые процессы, которые замедляют метаболизм и некоторые функции организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По мнению Соломатиной, из-а неправильного питания возникает избыточный вес и обостряются хронические заболевания. 

«Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Соломатина утверждает, что для «омоложения» организма подойдут такие продукты, как: крупы, кисломолочная продукция, хлеб со злаками, макароны твердых сортов и витаминные комплексы.

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#москва
#продукты
#хлеб
#продукция
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#заболевания
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Парикмахер Юнг рассказала, как часто нужно мыть голову
24 сентября 2023, 16:06

Фото: istockphoto/IuriiSokolov

Парикмахер из Америки Эбби Юнг раскрыла оптимальную частоту мытья головы в TikTok.
«Лента. Ру» пишет, что блогерша с никнеймом abbeyyung (1,1 млн подписчиков) советует очищать волосы, ориентируясь на индивидуальные потребности и предпочтения. Парикмахер уточнила, что людям с кожей, склонной к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, необходимо мыть голову чаще.
 
«Иначе проблемы будут только усугубляться. Это ухудшит здоровье ваших волос», — рассказала Эбби Юнг.
А любителям мыть голову каждый день парикмахер порекомендовала наносить на пряди масло. Это поможет предотвратить повреждения, которые возникают из-за частого контакта с водой.
 
«В некоторых продуктах для волос есть кокосовое масло или силиконы, образующие барьер вокруг ваших локонов, который предотвращает проникновение воды», —рассказала Юнг.
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В Белгородской области мужчина чуть не лишился ноги из-за гипса

#волосы
#красота
#здоровье
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Доктор Мясников рассказал о пользе двух спиртных напитков
24 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto/millann

Продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам Александра Мясникова, пиво и вино снижает риски развития аневризмы аорты. Также полезны фрукты и орехи, овощи, цельнозерновые продукты, а также нежирный сыр, чай, кофе и орехи.
 
К вредным продуктам Мясников относит мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкие газированные напитки. У мужчин риск развития аневризмы аорты повышает потребление большого количества соли.
 
«Генетическая предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония, сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием», —объяснил Мясников другие факторы риска развития аневризмы аорты.
Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые помогут справиться с осенней депрессией. Специалисты призывают не употреблять успокоительные препараты и тем более сильные антидепрессанты, а просто сменить свой рацион питания, добавив в него несколько новых продуктов. 

Первым таким продуктом являются бананы. В этом фрукте содержится витамин В6, который способствует укреплению нервной системы, а значит и снижению уровня стресса.

Также специалисты советуют употреблять как можно больше горячих напитков, в составе которых есть пряные специи. Идеальным вариантом будет безалкогольный глинтвейн. Но можно взять и кофе, например, с корицей. Стоит обратить внимание и на чай. Можно приготовить традиционный с лимоном, а можно попробовать и другие добавки.

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#алкоголь
#здоровье
#новости
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