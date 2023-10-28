Специалист назвала мифом связь диабета с употреблением сахара

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«Связь сахарного диабета и сладкого — это мифы», — отметила специалист, подчеркнув, что наиболее распространён сахарный диабет так называемого второго типа, или «диабет толстых», на развитие которого употребление сладостей влияет лишь опосредованно.Главной же опасностью бесконтрольного употребления сладкого, объяснила доктор Селиверстова, является именно набор лишнего веса, так как увлекшись этим процессом, человек легко может превысить суточную норму получаемой глюкозы — 50 граммов для взрослого человека. Именно «перебор» глюкозы в данном случае и обеспечивает нам лишние килограммы.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что от сладкого повышается уровень глюкозы, и как следствие — выделяется гормон удовольствия. Когда это происходит регулярно, то в конце концов случается «откат», и настроение ухудшается. Из-за этого возможен эмоциональный упадок, приводящий к депрессии, предупредила врач.
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