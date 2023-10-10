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Врач Сетхи предупредил, чем может обернуться использование телефона в туалете

10 октября 2023, 10:02
Фото: istockphoto/nito100

Фото: istockphoto/nito100

Если ходить в туалет с телефоном в руке, то можно получить геморрой.
Mirror пишет, если испражняться с телефоном в руке, можно заработать проблемы со здоровьем. Об этом предупреждает врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. От использования смартфонов в туалете он предостерег на платформе TikTok.

Сетхи говорит, что ходить в туалет с телефоном не рекомендовано, потому что, читая новости или играя в игры, человек больше времени сидит на унитазе.

«Это вызывает напряжение и давление в области прямой кишки и ануса, из-за чего, в свою очередь, могут развиться геморрой, трещины ануса, выпадение прямой кишки», — предупредил Саурабх Сетхи.
В туалете на поверхность телефона попадают бактерии, провоцирующие болезни.

«По крайней мере, держите под рукой дезинфицирующее средство, чтобы протереть телефон после того, как ваши дела сделаны», — дал совет врач Саурабх Сетхи.
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#здоровье
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#новости
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Американские учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания
10 октября 2023, 10:34

Фото: iStock/Foremniakowski

Американские учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания, которое может быть у каждого третьего.
Учёные из Университета Джона Хопкинса выявили новое сердечно-сосудистое заболевание, которое сочетает в себе болезни почек, нарушение обмена веществ и сбои в работе сердца и сосудов, пишет TimesNewsUK.
 
Новое заболевание назвали сердечно-сосудисто-почечно-метаболическим синдромом (сardiovascular-kidney-metabolic syndrome) или ССПМС. Технически оно представляет собой комплекс из трёх групп расстройств. По данным учёных, в США риску развития данного заболевания подвержен каждый третий.
 
Вероятность появления такого заболевания повышается для людей с преддиабетом и наличием избыточного веса— первая ступень. Те, кто страдает диабетом, гипертонией и заболеванями почек, располагаются на второй ступени. Третья ступень объясняется наличием заболеваний сердца и почек одновременно, а четвертая характеризуется сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, диабетом 2 типа или болезнями почек.
 
Особенностью ССПМС можно считать тот факт, что заболевания, которые входят в его основу, способны стимулировать развитие друг друга. Гипертония обычно сопровождает диабет второго типа. А диабет вызывает сбои в работе почек. Он провоцирует появление диабетической нефропатии. И всё это в совокупности приводит к развитию серьезных заболеваний сердца (ишемия, инфаркт миокарда).

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#сердце
#здоровье
#болезнь
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В Подмосковье провели операцию на мозг с пробуждением пациента
10 октября 2023, 10:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подольске нейрохирурги провели микрохирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга 56-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«С учетом того, что опухоль задевала речевые центры головного мозга, мы решили впервые в Подольской больнице провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента. Нашей целью было удалить опухоль и сохранить речевую функцию. <…> Сложность заключалась в максимально радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга. Операция прошла успешно и заняла почти 7 часов», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский. 


Стоит отметить, что во время определения размеров опухоли с пациентом разговаривал лингвист. Период реабилитации больного займет шесть дней.



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#подольск
#хирург
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Психиатр Хужин назвал первые симптомы депрессии
10 октября 2023, 09:28

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Врач-психиатр Центральной районной больницы поселка Шаховская Эльдар Хужин рассказал, что расстройство сна и повышенная раздражительность являются первыми признаками депрессии.
«Люди обращаются к нам довольно часто, бывает что даже инкогнито. Есть пациенты, которые стоят на диспансерном учете, как дети, так и взрослые. Мы всегда стараемся всем помочь. У людей случаются стрессы, которые они пропускают через себя, а кто-то, к примеру потерял близкого человека и ему необходима консультация», — объяснил психиатр.


Кроме этого, у людей часто бывают весеннее и осеннее обострения. В этом случае врач настоятельно рекомендует придти на прием. Даже легкое расстройство может сильно сказаться на жизни и работе пациента.


«Для того, чтобы стресс, плохое настроение и депрессия не стали постоянными спутниками человека, он должен занимался любимым хобби. Даже после работы нужно выделять на это немного времени. Кто-то любит прогулки, езду на велосипеде, плавание. Все это помогает успокоить центральную нервную систему и получить позитивные эмоции», — отметил специалист.


Стоит отметить, что если человек чувствует общую слабость и недомогание следует обратиться к специалисту.


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#шаховская
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Кардиолог Фомичёва рассказала, как сохранить здоровье сердца после 50 лет
10 октября 2023, 03:45

Фото: iStock/Foremniakowski

Врач-кардиолог Анастасия Фомичёва рассказала, что людям после 50 лет для сохранения здоровья сердца особенно важна регулярная физическая нагрузка.
«Это могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, в течение 30-60 минут в день, не менее 5 дней в неделю. Главное больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни. Не стоит забывать и про прогулки на свежем воздухе», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Кроме того, врач отметила важную роль здорового питания. Фомичева посоветовала придерживаться средиземноморской диеты — употреблять рыбу жирных сортов, стараться заменить насыщенные жиры на ненасыщенные, ограничить потребление соли и есть больше растительной пищи, богатой клетчаткой.

Специалист добавила, что также следует отказаться от курения и спать не менее семи часов в сутки.

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#сердце
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Диетолог Соломатина: Сахар может спровоцировать воспаления и депрессию
10 октября 2023, 02:19

Фото: iStock/Avtor

Диетолог Елена Соломатина заявила, что осень — время простудных заболеваний и хандры, когда важно отказаться от избыточного употребления сахара из-за его негативного влияния на иммунитет и настроение. Об этом пишет «Абзац».
«Печень стремится переработать излишки сахара, но из-за избытка сладкого может образоваться холестериновая бляшка. Иммунная система в ответ на это повышает уровень воспаления, общий иммунитет понижается и не может реагировать на вирусы и инфекции», — цитирует издание слова собеседницы.\

Соломатина пояснила, что от сладкого повышается уровень глюкозы, и как следствие — выделяется гормон удовольствия. Когда это происходит регулярно, то в конце концов случается «откат», и настроение ухудшается. Из-за этого возможен эмоциональный упадок, приводящий к депрессии, ​предупредила ​врач.

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#депрессия
#сахар
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Озвучена главная опасность отопительного сезона
Врач Эдигер: «Это опасность переохлаждения»
09 октября 2023, 19:37

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер предупредил, что отопительный сезон может быть опасен риском переохлаждения.
«В данном случае, опасность переохлаждения, в первую очередь. Это также опасность появления – хоть и не частых – пылевых аллергозов, вызванных не пыльцой и не какими-то внешними факторами, а именно домашней пылью или содержимым воздухоносных вентиляционных путей, а также кондиционеров, если ими пытаются отапливать», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Он также добавил, что организму требуется время для того, чтобы адаптироваться к более или менее стабильной изменившейся температуре воздуха в помещении.

По словам врача, в такие периоды адаптации важно правильно одеваться – не слишком теплом и не слишком холодно для того, чтобы избежать переохлаждения.

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Врач Алендеев: Выпадение волос может указывать на заболевание печени
09 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Врач общей практики Сергей Алендеев заявил, что выпадение волос быть признаком заболевания печени, а также эндокринной системы или желчного пузыря.
«А ещё сигнализировать о проблеме может сухость кожи головы и самих волос. Если ваши волосы стали похожи на солому по сухости, то, вероятно, почки работают не очень хорошо», — добавил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

При этом, по его словам, надо понимать, что о болезни сигнализирует именно слишком активное выпадение волос, но в умеренных количествах – это абсолютно нормальный процесс.

Ранее Врач-кардиолог Константин заявил, что резкое преждевременное поседение волос свидетельствует о появлении атеросклеротических бляшек. По мнению специалиста, проявления атеросклероза могут быть пропорциональны выраженности седины.

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Российские учёные нашли в водорослях вещества для борьбы с COVID-19
09 октября 2023, 16:25

Фото: istockphoto.com/jfybel

Учёные Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН нашли в красных водорослях Laurencia вещества, останавливающие размножение коронавируса.
Отмечается, что эти растения можно употреблять в качестве лекарств, а также использовать как удобрения.

«Мы обнаружили семь кандидатов, которые блокируют разные части белков, отвечающих за размножение вируса. Также выяснилось, что бромофикоевая кислота C активна сразу по отношению к двум мишеням. Конечно, о препаратах для лечения коронавируса на основе водорослей говорить ещё рано, но в целом, полагаем, это хороший задел для продолжения экспериментальных исследований в данном направлении», — прокомментировал соответсвующее исследование в беседе с Газета.ру главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.

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#лаборатории
#коронавирус
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Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили с начала года в больницах Подмосковья
09 октября 2023, 15:41

Фото: Минздрав МО

В подмосковных больницах с начала года заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В регионе реализуется трёхлетняя программа замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Старые рентген-аппараты и флюорографы в медучреждениях поменяли на современные. Кроме того, во всех кабинетах сделали ремонт, на что было направлено порядка 700 млн рублей.
 
Так, недавно в поликлинике №11 в балашихинском микрорайоне Кучино заработал рентген-аппарат отечественного производства. На нём бесплатно, по полису ОМС, будут обследовать взрослых пациентов. На обследование направит лечащий врач. Всего в Балашихинской больнице за два года заменили пять устаревших рентгеновских аппаратов, в планах – ещё два в текущем году. 
 
Медицинскую технику приобретают в рамках национального проекта «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва. 

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