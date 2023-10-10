Врач Сетхи предупредил, чем может обернуться использование телефона в туалете

«Люди обращаются к нам довольно часто, бывает что даже инкогнито. Есть пациенты, которые стоят на диспансерном учете, как дети, так и взрослые. Мы всегда стараемся всем помочь. У людей случаются стрессы, которые они пропускают через себя, а кто-то, к примеру потерял близкого человека и ему необходима консультация», — объяснил психиатр.





Кроме этого, у людей часто бывают весеннее и осеннее обострения. В этом случае врач настоятельно рекомендует придти на прием. Даже легкое расстройство может сильно сказаться на жизни и работе пациента.





«Для того, чтобы стресс, плохое настроение и депрессия не стали постоянными спутниками человека, он должен занимался любимым хобби. Даже после работы нужно выделять на это немного времени. Кто-то любит прогулки, езду на велосипеде, плавание. Все это помогает успокоить центральную нервную систему и получить позитивные эмоции», — отметил специалист.





Стоит отметить, что если человек чувствует общую слабость и недомогание следует обратиться к специалисту.



