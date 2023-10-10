Врач Сетхи предупредил, чем может обернуться использование телефона в туалете

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Если ходить в туалет с телефоном в руке, то можно получить геморрой.
Mirror пишет, если испражняться с телефоном в руке, можно заработать проблемы со здоровьем. Об этом предупреждает врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. От использования смартфонов в туалете он предостерег на платформе TikTok.
Сетхи говорит, что ходить в туалет с телефоном не рекомендовано, потому что, читая новости или играя в игры, человек больше времени сидит на унитазе.
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Сетхи говорит, что ходить в туалет с телефоном не рекомендовано, потому что, читая новости или играя в игры, человек больше времени сидит на унитазе.
«Это вызывает напряжение и давление в области прямой кишки и ануса, из-за чего, в свою очередь, могут развиться геморрой, трещины ануса, выпадение прямой кишки», — предупредил Саурабх Сетхи.В туалете на поверхность телефона попадают бактерии, провоцирующие болезни.
«По крайней мере, держите под рукой дезинфицирующее средство, чтобы протереть телефон после того, как ваши дела сделаны», — дал совет врач Саурабх Сетхи.Читайте также:
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Мария Фирсова