Врач Шафалинов назвал продолжительность идеального отпуска

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«Не зря в советское время профилактические путёвки давали на 14 дней, а лечебные — на 21. Потому что 21 день — это средний срок адаптации организма», — сказал в беседе с «Царьградом» Шафалинов.Кроме того, врач рекомендовал проходить хотя бы минимальное медицинское обследование перед отпуском.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что цены на полёты в Европу сейчас стоят от 60 тыс. руб., а при условии удобной и быстрой пересадки стоимость может достигать до 80-120 тыс. руб. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в настоящее время полёты в страны Европы могут занимать от 11 часов из-за прекращения прямого авиасообщения, а самыми популярными узлами пересадок стали Стамбул, Ереван, Белград, Дубай, Тбилиси и др.
При этом, к самым доступным и наиболее интересным туристическим направлениям этим летом для граждан России специалисты отнесли Доминиканскую Республику, Турцию и Мексику. Последняя привлекательна тем, что для россиян в Мексике до шести месяцев пребывания виза не требуется.