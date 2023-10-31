Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы

«Алкоголь ошибочно считают средством для поднятия настроение или снятия стресса. Все происходит с точностью до наоборот: сначала алкоголь действительно ненадолго приподнимает настроение, поскольку мозг под его воздействием вырабатывает «гормоны радости и счастья», но за этим следует резкое его падение. Тоже самое происходит и с тревогой. Когда алкоголь перестаёт действовать, она усиливается. <…>», — объяснил врач.

