Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы

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«Это неврологическая симптоматика. Здесь может быть всё: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера. Может быть такое, что человек высовывает язык, а он у него отклоняется вправо или влево. Ещё может возникать парестезия конечностей с одной стороны», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.
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