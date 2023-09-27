Врач Шаповаленко назвала главные ошибки при лечении простуды

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Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о распространенных ошибках, которые совершают россияне во время лечения простуды.
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Татьяна Шаповаленко объяснила, что неправильное питание, непроветриваемое помещение и приём антибиотиков являются основными ошибками при лечении простуды.
При респираторных инфекциях важно проветривать помещение. В воздухе скапливаются вирусы, которые могут привести к дополнительному заражению. А отек верхних дыхательных путей может вызвать ощущение гипоксии, что не поспособствует выздоровлению.
Чтобы быстрее побороть болезнь, необходимо сбалансированно питаться.
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При респираторных инфекциях важно проветривать помещение. В воздухе скапливаются вирусы, которые могут привести к дополнительному заражению. А отек верхних дыхательных путей может вызвать ощущение гипоксии, что не поспособствует выздоровлению.
«Голод далеко не полезен во время простуды. Исключение полностью пищи развивает такое состояние как ацидоз (закисление организма)», —предупреждает специалист.Антибиотики не нужно принимать при вирусных заболеваниях, так как данная группа препаратов вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта. Также в случае, если позднее в организм попадёт бактерия, против которой призваны бороться антибиотики, она окажется нечувствительна к ним.
«Антибиотики при первых признаках простуды применять нельзя. Только по назначению врача и доказанном присоединении бактериальной инфекции», — заключила она.Читайте также:
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Мария Фирсова