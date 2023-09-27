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Врач Шаповаленко назвала главные ошибки при лечении простуды

27 сентября 2023, 17:53
Фото: istockphoto/Alexander Medvedev

Фото: istockphoto/Alexander Medvedev

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о распространенных ошибках, которые совершают россияне во время лечения простуды.
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Татьяна Шаповаленко объяснила, что неправильное питание, непроветриваемое помещение и приём антибиотиков являются основными ошибками при лечении простуды.

При респираторных инфекциях важно проветривать помещение. В воздухе скапливаются вирусы, которые могут привести к дополнительному заражению. А отек верхних дыхательных путей может вызвать ощущение гипоксии, что не поспособствует выздоровлению.


Чтобы быстрее побороть болезнь, необходимо сбалансированно питаться.
«Голод далеко не полезен во время простуды. Исключение полностью пищи развивает такое состояние как ацидоз (закисление организма)», —предупреждает специалист.
Антибиотики не нужно принимать при вирусных заболеваниях, так как данная группа препаратов вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта. Также в случае, если позднее в организм попадёт бактерия, против которой призваны бороться антибиотики, она окажется нечувствительна к ним.
«Антибиотики при первых признаках простуды применять нельзя. Только по назначению врача и доказанном присоединении бактериальной инфекции», — заключила она.
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#иммунитет
#здоровье
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Нутрициолог Русанова рассказала, какие продукты остановят выпадение волос
Нутрициолог Русанова: сбалансированное питание помогает сохранить здоровье волос
27 сентября 2023, 17:32

Фото: iStock/seb_ra

Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова заявила, что выпадение волос является умеренным процессом, однако если объем волос сильно уменьшается или появляются участки облысения, то это может говорить о возможных проблемах. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению специалиста, первый шаг по устранению проблемы заключается в выстраивании режима. Постоянный стресс, неправильное питание и недостаточное количества сна могут провоцировать выпадение волос.

Следующим, не менее важным шагом, является питание. При выпадении волос необходимо добавить в свой рацион белок (мясо, рыба, орехи), железо (гречка, индейка), витамины и минералы, жирные кислоты.

«Если выпадение волос начинает беспокоить, рекомендую обратиться к врачу и проверить микробиоту. Тщательное обследование поможет выявить причины и разработать индивидуальные рекомендации и лечение», — цитирует Русанову Pravda.Ru.

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#мясо
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#витамины
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RT: интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 может составлять до месяца
27 сентября 2023, 17:00

Фото: iStock/SeventyFour

Врач Екатерина Демьяновская заявила, что в РФ наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает RT.
Демьяновская отметила, что одна из причин роста заболеваемости — это холодная погода. Она подчеркнула, что температура воздуха стала благоприятной для размножения возбудителей респираторных инфекций.

По мнению Демьяновской, передаче возбудителей гриппа и ОРВИ способствовало то, что люди начали возвращаться из отпусков, а дети пошли в школу. При этом лишь малое количество человек вакцинируются.

«Многим непонятно, как действует вакцина, и может показаться, что она не только не работает, но и может навредить организму. На деле это не так. Конечно, вирусы мутируют, но большинство таких мутаций незначительные, поэтому иммунная система вакцинированного человека распознаёт их и успешно с ними справляется», — приводит слова врача RT.

Демьяновская добавила, что важно обязательно мыть руки после посещения общественных мест, не дотрагиваться до лица грязными руками, постоянно проветривать помещения и укреплять иммунитет.

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#вирусы
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В Видновском перинатальном центре выходили новорождённого с весом 850 граммов
27 сентября 2023, 15:52

Фото: istockphoto / Sviatlana Lazarenka

В Видновский перинатальный центр поступила 33-летняя женщина на 30-й неделе беременности с диагностированным ранее тройным обвитием пуповиной у плода, после чего пациентку и направили на госпитализацию.
Врачи перинатального центра приняли решение о проведении экстренной операции кесарева сечения, так как такая патология могла грозить ребёнку асфиксией и гибелью, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На свет появился мальчик весом 850 г, сразу же переведённый в отделение реанимации, где он находился на ИВЛ, получал терапию и другое необходимое лечение. После, ещё около трёх месяцев он провёл в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей, где основная задача заключалась в правильном наборе веса, то есть ребёнок должен прибавлять определённое количество грамм ежедневно. В данном случае ребёнок находился на грудном вскармливании. В итоге малыш подрос до 2300 г», — сказал заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Максим Новиков.
​Ведомство сообщает, что ​мама с малышом уже выписаны из перинатального центра под наблюдение врачей. 

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Терапевт Тимощенко рассказала, как побороть головную боль без лекарств
Терапевт Тимощенко: головную боль можно снять массажем, свежим воздухом и чаем
27 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/eternalcreative

Терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что головную боль можно снять без лекарств, если обеспечить поступление свежего воздуха в помещение, сделать холодный компресс на лоб или массаж, с помощью мягких поглаживающих движений от висков к затылку. Об этом пишет NEWS.ru.
Терапевт также порекомендовала ограничить раздражающие сигналы во время болевых ощущений. По мнению Тимощенко, если немедикаментозные методы не помогают, то при регулярных приступах головной боли необходимо обратиться к медикам.

«Исключение составляют интенсивные, так называемые кластерные боли или боли, ассоциированные с повышением давления или неврологическими нарушениями. В этом случае обращение к врачу откладывать нельзя, может потребоваться неотложная медицинская помощь», — приводит слова терапевта NEWS.ru.

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#помощь
#здоровье
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Подмосковные больницы в этом году получат 14 передвижных ФАПов с флюорографами
27 сентября 2023, 15:34

Фото: Минздрав МО

Подмосковные медицинские организации получили ещё пять новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов с флюорографами, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Машины поступили в Видновскую, Каширскую, Серпуховскую, Шаховскую и Красногорскую больницы.
Передвижные ФАПы делают медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых территорий. А наличие флюорографа позволяет проводить на выезде диагностику органов дыхания. Всего с начала года в областные медорганизации поставлено девять передвижных ФАПов более чем на 200 млн рублей. По итогам года будет поставлено 13 таких комплексов.
 
Медтехника закуплена по поручению губернатора благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Сейчас идёт оформление документации. После постановки на учёт новые комплексы введут в работу. Графики выездов появятся на сайтах медицинских организаций и в соцсетях.
 
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Хирург Зленко рассказал, как убрать второй подбородок
Хирург Зленко назвал липосакцию эффективной методикой против второго подбородка
27 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко сообщил, что второй подбородок можно устранить с помощью липосакции и SMAS-пластики лица. Об этом пишет «Газета.Ru».
Зленко отметил, что ультразвуковая липосакция убирает жир благодаря специальному аппарату, который «высасывает» его через микропроколы. Такая процедура не оказывает вред сосудам, нервам и мышцам. Хирург подчеркнул, что восстановление после процедуры проходит быстро.

С помощью SMAS-пластики лица подтягивается поверхность мимических мышц. Эта процедура дает более долгосрочный и естественный эффект. По мнению Зленко, существуют случаи, когда необходимы обе процедуры. 

«Какая именно методика необходима, решает пластический хирург. Это зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, анатомических особенностей. Для максимального эффекта нужно учитывать все эти параметры. При правильном уходе эффект сохраняется более 10 лет», — цитирует пластического хирурга «Газета.Ru».

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Токсиколог Кутушов рассказал, как не отравиться парами гнилой картошки в погребе

#здоровье
#вред
#диетолог
#хирург
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Токсиколог Кутушов рассказал, как не отравиться парами гнилой картошки в погребе
Токсиколог Кутушов посоветовал проверять воздух в погребе при помощи свечи
27 сентября 2023, 14:24

Фото: iStock/ArtEvent ET

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «Газете.Ru», что обычно в погребах нет вентиляции: когда лежащие там овощи начинают гнить, то в воздухе накапливаются опасные газы, которыми можно отравиться за несколько минут.
Токсиколог порекомендовал перед спуском в подвал опустить туда свечку – если она погаснет, значит помещение нужно проветрить. Кутушов отметил, что в год несколько сотен человек умирают от таких отравлений. 

«Одному человеку ни в коем случае нельзя в погреб спускаться, надо чтобы кто-то сверху его обязательно страховал. Бывает, что двое – тоже опасно: один залезет – упадет, второй залезет – тоже упадет. Сельские жители это прекрасно знают и у всех практически есть вентиляция», — цитирует Кутушова «Газета.Ru».

Напомним, во Владивостоке двое мужчин погибли в погребе, где хранилась старая картошка. Отмечается, что мужчины делали уборку в гараже, где хранился старый картофель. Погибшие отравились испарениями гниющей картошки.

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#мужчины
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Кардиолог Хохлов поделился рекомендациями по предотвращению инсульта
27 сентября 2023, 13:44

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Кардиолог Дмитрий Хохлов рассказал, что инсульт и инфаркт встречаются чаще других заболеваний. Эти сердечные патологии можно предотвратить, если следовать несложным рекомендациям.
По словам кардиолога такие нехитрые действия, как отказ от курения, правильное питание и физические нагрузки помогут избежать проблем с сердцем.

«Людям, предрасположенным к подобным заболеваниям, следует ежедневно выполнять упражнения, улучшающие кровоснабжение мозга. Это и наклоны из стороны в сторону, и вращение головой. Во время гимнастики важно следить за дыханием и не спешить, избегать резких движений. Если появляются неприятные ощущения, потемнение в глазах или головокружение, следует отдохнуть. Хорошо помогают танцы, ходьба по лестнице, плавание или прогулки на велосипеде. В этом случае улучшается циркуляция крови, она обогащается кислородом», - объяснил врач-кардиолог поликлиники № 1 г. Пушкино Дмитрий Хохлов.

Предвестником инсультов и инфарктов становится атеросклероз – медленно прогрессирующее заболевание, при котором поражаются крупные кровеносные сосуды. 

Из-заэ того в артериях откладываются комплексы из жира и белка – «бляшки». При этом в ней разрастается соединительная ткань и происходит деформация стенки и сужение просвета сосудов. Это ведет к ухудшению кровоснабжения органов и тканей. Последствием этих изменений возникает опасность разрыва с формированием тромба. 

«Важно отслеживать любые изменения в организме и своевременно проходить диспансеризацию. Если чувствуете застои в шее, обязательно делайте массаж. Многие проблемы могут возникать из-за нарушения кровотока. При застоях кровь циркулирует хуже, появляются скачки давления или головные боли», - объяснил врач.

Кроме этого, кардиолог подчеркнул, что только врач, исходя из физиологических данных пациента, сможет порекомендовать полезные упражнения и снизить риск возникновения опасных заболеваний. 

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#пушкино
#здоровье
#врач
#питание
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Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения
27 сентября 2023, 12:35

Фото:istockphoto/VladimirFLoyd

25-летняя фитнес-тренер и диетолог Мэдди Коссин 7 лет назад весила 90 кг.
Daily Mail пишет, что девушка изменила образ жизни и сбросила 27 кг. Мэдди Коссин рекомендует тем, кто хочет похудеть гулять по 20 минут ежедневно.
 
«Вы можете ходить у себя дома, в магазине, на улице. Это можно делать буквально везде», — считает Коссин.
Также девушка предлагает купить красивую бутылку для воды и не расставаться с ней. Это поможет пить необходимое количество воды в течение дня.
 
Диетолог рекомендует сформулировать свою цель в похудении так, будто она уже воплотилась.
 
«Если ваша задача сбросить 13 кг, напишите: «Я так благодарна, что сбросила 13 кг, и чувствую себя потрясающе в своем теле», — советует Коссин.
При этом фитнес-блогер предупреждает, что здорового образа жизни придётся придерживаться постоянно.
 
«Нельзя прекращать ходить в спортзал, когда цель достигнута. Нельзя переставать есть здоровую пищу, когда цель достигнута. Этим нужно заниматься всегда»,- сказала в заключении Мэдди Коссин.
Ранее врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна. Если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.

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