Врач Шаповаленко назвала главные ошибки при лечении простуды

Терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что головную боль можно снять без лекарств, если обеспечить поступление свежего воздуха в помещение, сделать холодный компресс на лоб или массаж, с помощью мягких поглаживающих движений от висков к затылку. Об этом пишет NEWS.ru.