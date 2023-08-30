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Врач Шарапова рассказала, чем опасна лапша быстрого приготовления

Врач Шарапова: в «Дошираке» много специй, которые повышают холестерин и инсулин
30 августа 2023, 20:55
Chinnachart Martmoh

Chinnachart Martmoh

Нутрициолог, член ассоциации России по здоровью и питанию Юлия Шарапова заявила, что лапшу быстрого приготовления «Доширак» не стоит употреблять в пищу ежедневно, так как специи в составе продукта при регулярном употреблении повышают холестерин и инсулин в организме. Об этом сообщает NEWS.RU.
«Лапша из пакета быстро разбухает, а так быть не должно. Есть риск спровоцировать хронические заболевания, к которым есть предрасположенность», — приводит слова Шараповой NEWS.RU.

По словам нутрициолога, лапша быстрого приготовления насыщает организм на короткий срок, из-за чего появляется риск ожирения. Шарапова подчеркнула, что в мучных продуктах содержится большое количество соли и сахара. Возможен риск появления онкологического заболевания из-за содержания трансжиров и ксенобиотиков в некоторых продуктах.


Напомним, в России прогнозируется дефицит «Доширака». К дефициту лапши быстрого приготовления приведут курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.

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В России исключили риск завоза «болезни легионеров»
В Роспотребнадзоре исключили риск завоза «болезни легионеров» в РФ
31 августа 2023, 03:29

Фото: iStock/Artur Plawgo

В России исключены риски завоза «болезни легионеров» на территорию страны, ситуацию на границе контролируют специалисты Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в Польше из-за вспышки «болезни легионеров» 14 человек скончались. 

«Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Для этих целей задействована АИС «Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — пояснили в ведомстве.

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#специалисты
#болезни
#роспотребнадзор
#россия
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Учёные назвали 3 занятия, которые помогут вырастить более умных и успешных детей
30 августа 2023, 18:54

Фото: istockphoto/dolgachov

Родителям, которые хотят вырастить более умных детей, учёные рекомендуют записать их в спортивные секции, приучить к чтению и правильному питанию.
Дети, занимающиеся спортом, читающие книги и правильно питающиеся, развивают мышление лучше других, сообщает CNBC, ссылаясь на результаты исследования неврологов из Университета Восточной Финляндии. Учёные 2 года наблюдали за 504 детьми в возрасте от 6 до 9 лет.
 
Сообщается, что дети, которые употребляли в пищу продукты с низким содержанием жира и ели меньшее количество красного мяса и колбасы, показывали хорошие результаты на фоне тех, кто питался неправильно.
 
По данным Национального института здоровья США, дети, занимающиеся спортом, зачастую имеют более высокую самооценку и меньше тревожатся по сравнению со сверстниками.

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#дети
#здоровье
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Перечислены самые эффективные аппаратные методики коррекции фигуры
Косметолог Бурмистров рассказал об эффективных аппаратные методики коррекции фигуры
30 августа 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/puhimec

Косметолог, дерматовенеролог Кирилл Бурмистров к эффективным аппаратным методикам коррекции фигуры отнёс лимфодренаж, кавитацию, крио- и лазерный липолиз.
Он добавил, что не менее результативными могут быть и миостимуляция, вакуумно-роликовый массаж (LPG), а также работа с высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком.

В беседе с Pravda.Ru специалист пояснил, что такие процедуры, зачастую комбинированные, позволяют без хирургического вмешательства и повреждений кожных покровов корректировать различные участки тела. При этом, для этого не требуются строгие диеты и активные физические нагрузки.

Однако у таких процедур есть и противопоказания. Так, они противопоказаны людям при наличии кардиостимулятора, беременным женщинам, пациентам с онкозаболеваниями, а также людям с различными воспалительными процессами и рядом других противопоказаний.

Бурмистров напомнил, что любая медицинская процедура должна проводиться на качественном и сертифицированном оборудовании для достижения максимального эффекта и отсутствия побочных эффектов и последствий для здоровья.

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#здоровье
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Россиянам рассказали, чем могут быть опасны орехи
Диетолог Хачирова: Орехи могут спровоцировать аллергию
30 августа 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Диетолог Асият Хачирова заявила, что орехи могут быть опасны для здоровья, поскольку они способны вызвать аллергию.
Также орехи являются очень калорийным продуктом.

«В международных рекомендациях по питанию здорового населения предлагают ограничить количество орехов в день до 30 г. Это число, которое позволит насладиться вкусом орехов, получить из них достаточное количество нутриентов, и в то же время не перебрать с калориями. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть осторожными, так как это аллерген», — объяснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.

Она также рекомендовала хранить орехи в прохладном и сухом месте для того, чтобы сохранить все питательные и полезные свойства.

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#продукты
#здоровье
#врач
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Озвучены главные ошибки бросающих курить
Нарколог Масякин: Многие полагают, что могут легко бросить курить
30 августа 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/Bulat Silvia

Главный нарколог Москвы Антон Масякин перечислил главные ошибки решивших бросить курить людей, основной из которой назвал недооценку сложности отказа от курения.
«Недооценка сложности отказа от курения. Многие курильщики длительное время ошибочно полагают, что могут легко бросить курить, когда захотят, и так будет сколько угодно раз. Но это не так. Залог успеха в отказе от курения — наличие хорошей мотивации и чёткое понимание, что даст отказ от курения именно вам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Масякин.

Кром этого, при отказе от сигарет ошибочными являются желание решить проблему самостоятельно, неполный курс лечения, скрытие от близкого окружения наличия проблемы, а также переоценка прошлого неудачного опыта бросить курить.

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Терапевт Чернышова: После 50 лет осенью могут обострятся суставные боли и язвы
30 августа 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/CherriesJD

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что у людей старше 50 лет в осенний период могут обострятся суставные боли и язвы.
Также люди в таком возрасте осенью могут быть подвержены простудам, ОРВИ и другим подобным инфекциям, различным аллергическим реакциям, а также психическим заболеваниям.

Для профилактики и иммунизации организма врач рекомендовала включать в свой рацион больше полезных фруктов и овощей, которые как раз поспевают к осени.

«Нужно взять за правило выходить на улицу вне зависимости от погоды. Желательно в парке или во дворе, где нет скопления машин. Солнечные лучи даже осенью проникают через облака, поэтому вырабатывается витамин D», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

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#здоровье
#иммунинитет
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Почти 270 тыс. консультаций провели сотрудники кардиопульта на областной станции скорой помощи с начала года
30 августа 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/CherriesJD

В 2021 году на областной станции скорой медицинской помощи начал работу кардиопульт – консультационный центр, позволяющий дистанционно расшифровывать ЭКГ пациента во время выезда к нему бригады скорой помощи и оперативно дать оценку состояния пациента.

Благодаря работе кардиопульта на станциях скорой помощи, специалисты могут дистанционно передавать данные ЭКГ врачу-кардиологу и получить расшифровку также дистанционно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такая практика особенно важна при оказании помощи пациентам, с подозрениями на инфаркт.

«С начала года сотрудники кардиопульта провели уже почти 270 тыс. консультаций. При этом в 3% случаев пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья для оказания медицинской помощи», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Бригады скорой помощи оснащены кардиопультами, благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ. На сегодняшний день все выездные бригады скорой помощи оснащены такими аппаратами.

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#сотрудники
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Педиатр Казаринова рассказала, как уберечь ребёнка от инфекций в школе
Педиатр Казаринова: «Необходимо заниматься укреплением иммунитета»
30 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рекомендовала укреплять иммунитет ребёнка, вести здоровый образ жизни, соблюдать все правила гигиены для того, чтобы обезопасить ребёнка от школьных инфекций.
«Необходимо заниматься укреплением иммунитета. Ребёнок должен сбалансированно питаться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, минимизировать стресс. Часто мыть руки, не трогать лицо руками. Заблаговременно вакцинировать от тех болезней, против которых существует эффективная защита, например от гриппа и ветряной оспы (если ребенок еще не переболел ею)», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Казаринова.

Она уточнила, что в школе ребёнок рискует заразиться такими заболеваниями, как ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, ветряная оспа, грипп и так далее. При этом, по её словам, ответственность по предотвращению заражений ложится как на врача школы, так и на родителей.

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Подмосковные врачи спасли пациента с ранением в сердце
30 августа 2023, 17:00

Фото: istockphoto / Foremniakowski

В крайне тяжёлом состоянии в Люберецкую областную больницу поступил мужчина, 28 лет, с ножевым ранением в область сердца.

Для спасения жизни пациента врачам необходимо было действовать грамотно и очень оперативно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Счёт жизни шёл на минуты, дежурная бригада хирургов и реаниматологов действовала чётко и быстро. Пациента сразу же подняли в операционную, где ему было экстренно выполнено оперативное вмешательство. Чтобы ушить ранение, хирурги вскрыли грудную клетку, на сердечную мышцу наложили специальные нерассасывающиеся швы, которые со временем зарубцуются. Состояние пациента после такой операции можно было сравнить с последствиями острого инфаркта, когда на сердце тоже образуется рубец», – рассказал заведующий хирургическим отделением стационара № 2 Владимир Мозжегоров.

После проведённой операции лечение пациента продолжилось в реанимации, за его состоянием наблюдали разные врачи. Задачей хирургов было следить за состоянием операционной раны, врачи-реаниматологи боролись с травматическим шоком после сложной операции, врачи функциональной диагностики выполняли ЭКГ, УЗИ сердца и многие другие исследования для контроля за состоянием пациента, терапевты и кардиологи организовывали медикаментозную терапию и осуществляли контроль за самочувствием пациента, чтобы убедиться, что сердечная деятельность не имеет патологических изменений после перенесённого ранения и сложной операции.   

Врачи отработали на отлично и поэтому состояние пациента значительно улучшилось, его уже выписали из больницы домой. 

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Подмосковные врачи приняли уже более 500 детей в рамках проекта «Доступная кардиология».

Каждые четвёртые роды в Подмосковье — партнёрские.
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