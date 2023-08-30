Врач Шарапова рассказала, чем опасна лапша быстрого приготовления

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«Лапша из пакета быстро разбухает, а так быть не должно. Есть риск спровоцировать хронические заболевания, к которым есть предрасположенность», — приводит слова Шараповой NEWS.RU.
По словам нутрициолога, лапша быстрого приготовления насыщает организм на короткий срок, из-за чего появляется риск ожирения. Шарапова подчеркнула, что в мучных продуктах содержится большое количество соли и сахара. Возможен риск появления онкологического заболевания из-за содержания трансжиров и ксенобиотиков в некоторых продуктах.
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