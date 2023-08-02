Врач Шеляков назвал укусы ос и шмелей очень коварными

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что укусы пчёл, шмелей и ос в области груди, шеи и лица может закончится летальным исходом из-за большого количества сосудов в этих местах.
«Укус этих насекомых очень коварная вещь. На самом деле, много людей умирает от укуса осы, особенно если укус пришелся в шею или лицо. Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шеляков.
Для того, чтобы обезопасить себя от укусов, врач рекомендовал использовать средства защиты.
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