Врач Шеляков: После укуса осы следует принять антигистаминное средство

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«При укусе осы не оставляют жало, поэтому сначала стоит приложить что-то холодное к месту укуса. Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения и принять антигистаминное лекарство в случае, если у человека есть склонность к аллергии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.
Если же после укуса человек чувствует затруднение дыхания, головокружение, тошноту, то в таком случае, по словам эксперта, необходимо немедленно обращаться к врачу.
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