Врач Шокур: Экспресс-диеты противопоказаны людям с депрессией

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Она пояснила, что подобные диеты являются питанием с очень низким потреблением энергии с пищей и позволяют потерять от 3 до 5 кг веса за короткий промежуток времени.
«Резкое ограничение питания – это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека, соблазнившегося на быстрое снижение веса «без труда и значительных усилий», — пояснила в беседе с Газета.ру Шокур.
По её словам, потеря веса при экспресс-диете обусловлен уменьшением количества воды и мышечной массы, и лишь 10% от скинутого веса приходится на жировою ткань.
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