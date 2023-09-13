Врач Шокур объяснила, почему осенью хочется больше спать

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При этом пополнить организм за лето витаминами на год вперед невозможно, так как витамины выполняют свою функцию в моменте, а затем выводятся, добавила Шокур.
«Чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний. Дефицит магния можно заподозрить при постоянном подавленном настроении, при судорогах, подергивании мышц. Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний», — цитирует издание слова собеседницы.
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