Врач Симбирцева посоветовала мужчинам старше 50 лет следить за сердцем

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Врач-терапевт Анна Симбирцева заявила, что у мужчин старше 50 лет повышается риск заболеваний сердца и сосудов, а также онкологии.
В этой связи специалист рекомендовала мужчинам более тщательно следить за своим здоровьем.
Кроме этого, людям, которые курят или работают на опасных и вредных производствах следует регулярно проверять лёгкие.
Для того, чтобы исключить факторы риска врач посоветовала сдавать анализы и проходить узи.
А врач-терапевт Надежда Чернышова порекомендовала гипертоникам мерить давление три раза в день.
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«При каких-либо жалобах на мочеиспускание следует обсудить их с урологом, который подскажет, как часто сдавать анализ на ПСА (простатический специфический антиген) и выполнять УЗИ мочевого пузыря, простаты или другое обследование, и, конечно же, назначит лечение для улучшения качества жизни», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Симбирцева.
Для того, чтобы исключить факторы риска врач посоветовала сдавать анализы и проходить узи.
А врач-терапевт Надежда Чернышова порекомендовала гипертоникам мерить давление три раза в день.
«Если есть гипертония, лучше проверять показатели три раза в сутки. Утром после пробуждения, в течение дня и вечером. Трёхразовое измерение поможет понять, насколько схема приёма гипотензивных средств покрывает все время суток», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.
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Мелисса Тимофеева