Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки

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Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева заявила. Что маникюр может негативно влиять на здоровье, провоцируя опасные заболевания, такие, как миома матки и фибромиомы.
«Фталаты вызывают дисгормональные расстройства — самая неприятная вещь, они похожи своей химической структурой на эстрогены, а самые неразборчивые рецепторы в нашем организме — это рецепторы эстрогена. И связывается с ним, дает кривой сигнал. <…> Это всё влечет за собой такие болезни, как фиброзно-кистозная мастоматия, эндометриоз, миомы матки, фибромиомы, дисплазия шейки матки», — отметила в беседе с Pravda.Ru Скорогудаева.
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