Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Соколова назвала самые опасные для здоровья позвоночника профессии

Врач Соколова назвала самые опасные для здоровья позвоночника профессии

Врач Соколова: от проблем с позвоночником чаще страдают преподаватели и врачи
02 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/humonia

Член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова заявила, что долгое пребывание в неудобном положении приводит к мышечным зажимам, из-за которых ухудшается осанка и появляются другие проблемы с позвоночником. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Соколова считает, что самые опасные для спины профессии — это те, которые связаны с продолжительным нахождением в статичном положении. Это относится к работе, связанной с регулярном нахождением за компьютером в неправильном положении.

Врач приводит в пример врачей, мастеров маникюра, преподавателей, массажистов, а также косметологов. Соколова также дополнила, что болями в спине страдают бухгалтеры, администраторы и госслужащие.


По мнению медика, мышечные зажимы приводят к изменению фигуры, проблемам с пищеварением и лимфатической системой.

«Упражнения на вытягивание позвоночника, открытие грудного отдела и улучшение мобильности — ежедневная зарядка для улучшения осанки поможет избавиться от боли в спине и предотвратить возможные повреждения», — цитирует Соколову «Газета.Ru».

Читайте также:

The Lancet: Ученые выяснили три причины хронических болей в спине

В Омске ребёнок оказался в больнице после объятий матери

Ортопед Игнатов рассказал, в каком положении нужно работать на грядках
#врач
#профессии
#болезнь
#здоровье
Читайте нас в
Королёвские врачи извлекли из пищевода малыша искусственный камень
02 августа 2023, 15:42

Фото: Минздрав МО

Врачи Королёвской городской больницы достали из пищевода трёхлетнего ребёнка искусственный камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В приёмное отделение обратились родители малыша – у мальчика наблюдалось затруднённое дыхание.
Родители рассказали, что во время игры Артём проглотил искусственный камень.  Рентген-исследование показало, что в пищеводе мальчика действительно находится инородное тело диаметром около 1,5 см. Медики решили незамедлительно провести гастроскопию, чтобы извлечь его.

Процедура прошла успешно. Малыш уже выписан из больницы.

Читайте также: 

Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки

Подмосковные травматологи спасли руку подростку, на которого упала стеклянная дверь.

Подмосковные врачи удалили из глаза пациента пулю, с которой он прожил 6 лет.

 

#здравоохранение
#ребёнок
#королёв
#врачи
#пациент
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Минздраве РФ заявили, что все виды медпомощи в России останутся бесплатными
02 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/David Gyung

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов назвал ложной информацию о том, что медицинская помощь в России станет платной. Об этом Кузнецов сообщил журналистам.
По словам Кузнецова, данные о том, что медпомощь будет платной — неквалифицированная оценка содержания нормативного акта.

Отмечается, что все виды медицинской помощи: экстренная, неотложная и плановая, которая оказывается в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут продолжать оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Напомним, в Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В больницах заменили устаревшее оборудование, на новые современные электрокардиографы, в том числе портативные, холтеры и аппараты для суточного мониторирования артериального давления.

Читайте также:

Подмосковные больницы получили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики

Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки

В России в 2022 году в 1,5 раза вырос спрос на экстренные контрацептивы
#врачи
#данные
#оборудование
#больницы
#спрос
#минздрав рф
#медицина
#помощь
Читайте нас в
Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно пить воду
Нутрициолог Коробейникова призвала пить воду за 20 минут до еды
02 августа 2023, 14:55

Фото: IStock/seb_ra

Утверждение, что в день нужно выпивать два литра воды, ошибочное. Об этом «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
По словам специалиста, рассчитывать объем необходимой жидкости нужно по формуле 30-40 мл воды на 1 кг веса, однако не все смогут высчитать воду из фруктов или овощей. Поэтому нутрициолог рекомендовала прислушиваться к своему организму и пить столько, сколько вам кажется правильным.
«Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели солёной пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды. Но помните, что за 15-20 минут до приема пищи нужно выпивать стакан тёплой, а лучше даже горячей воды. Это нормализует кислотность и подготовит ЖКТ к приему пищи. Также не напивайтесь на ночь, иначе отёки с утра вам будут гарантированы», — заключила нутрициолог.
Читайте также: 

Врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске

Россиянам объяснили, почему чайный гриб полезен для диабетиков

Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз
#вода
#правила
#здоровье
Читайте нас в
Врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске
02 августа 2023, 13:28

Фото: istockphoto.com/Olga Gagarova

Лёд для напитков может содержать возбудителей холеры, а шлепанцы приведут к серьёзным травмам.
Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на экспертов. В некоторых частях Азии и Африки питьевая вода может быть загрязнена фекалиями. Кишечная палочка, сальмонелла и холерный вибрион могут таиться в кубиках льда для коктейлей и мороженом, которое приготовили, используя грязную воду.
 
При оттаивании микробы попадают в напитки и вызывают серьёзные кишечные инфекции, рассказала микробиолог из Университетского колледжа Лондона Джоанн Сантини. Есть большой риск заболеть и при мытье фруктов или чистке зубов. Чтобы защитить себя, нужно использовать бутилированную воду, кипятить водопроводную.
 
Эксперты советуют купаться в соленых водоемы, которые обычно содержат меньше опасных патогенов, чем пресные. Плавание в загрязнённой воде приводит к дизентерии, инфекциям дыхательных путей, ушей, носа и горла, пишет Immunodeficiency UK.
 
Также подолог-ортопед из Королевского колледжа Лондона Эмма МакКоннахи предупреждает, что обувь без задника приводит к растяжению связок лодыжек и переломам, если их носить будучи в алкогольном опьянении или на длительных прогулках. Шлепанцы нужно носить только у бассейна.

Читайте также:

Стало известно о большой опасности алкогольных охлаждённых коктейлей

Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе некоторых видов алкоголя

Нутрициолог Мещерякова рассказала основные правила питания летом
 
#здоровье
#отпуск
#инфекция
Читайте нас в
Россиянам объяснили, почему чайный гриб полезен для диабетиков
Учёные: Чайный гриб снижает уровень глюкозы
02 августа 2023, 13:22

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Исследование американских учёных показало, что чайный гриб способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому напиток полезен для людей, страдающих диабетом.
Так, в ходе научного исследования с участием добровольцев удалось выяснить, что при ежедневном употреблении чайного гриба средний уровень глюкозы может упасть со 164 до 116 мг на децилитр крови. Как передаёт utro.ru, учёные намерены провести дополнительные наблюдения для того, чтобы выяснить, какие именно вещества напитка способствуют такому эффекту.

До этого врачам Ступинской больницы удалось прооперировать 40-летнюю женщину с миомой матки, новообразование которой весило 3 кг и соответствовало 23 неделям беременности.

«О его наличии пациентка узнала, будучи на приеме у терапевта, который почувствовав неладное, направил ее на обследование к гинекологу. Как выяснилось, женщина заметила аномальный рост живота еще два года назад, однако посчитала, что это связано с возрастными изменениями», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

Читайте также:

Учёные выяснили, что фруктоза вызывает ожирение и диабет

Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки

Россиянам рассказали, какие анализы могут показать нарушения работы мозга
#здоровье
#питание
#сахарный диабет
Читайте нас в
Учёные выяснили, что фруктоза вызывает ожирение и диабет
02 августа 2023, 13:04

Фото: IStock/rusak

Исследователи из Колорадского университета выяснили, что фруктоза может привести к ожирению, диабету, жировой болезни печени.
Результаты опубликовал журнал Philosophical Transactions. Фруктоза является природным сахаром. Она содержится во фруктах (яблоках, финиках, инжире, груше, черносливе), в овощах (артишоках, спарже, грибах, луке, красном перце), мёде, сахарной свекле, сахарном тростнике.
 
По данным исследователей, фруктоза снижает активную энергию, повреждая митохондрии. Данный сахар стимулирует потребление пищи и понижает энергетический обмен в состоянии покоя.
 
«Фруктоза играет роль в выживании. Данный сахар запасает топливо на случай нехватки ресурсов», — пишут учёные.
Эксперты сделали вывод, что фруктоза может привести к набору веса, резистентности к инсулину, повышенному кровяному давлению и ожирению печени.

Читайте также:

Эксперт раскрыла, когда фрукты могут стать опасными для здоровья

Врач-диетолог Королева рассказала о вреде обезжиренных продуктов

Миру грозит дефицит концентрата апельсинового сока


#диета
#здоровье
#фрукты
Читайте нас в
Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки
02 августа 2023, 12:18

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу привезли 16-летнего подростка, который жаловался на сильный отек, деформацию и боли в ноге.
В ходе обследования врачи диагностировали закрытый перелом костей голени со смещением отломков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.


Юноша рассказал врачам, что травма случилась из-за неудачного прыжка с тарзанки. 
«Ребенок получил серьезную травму. Движения конечности были ограниченными и болезненными, чувствительность пальцев сниженная. В области перелома отмечалась гематома и точечная ссадина. Мы провели операцию, сопоставили отломки в анатомически верное положение и зафиксировали их металлическими стержнями», — рассказал главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.
На сегодняшний день юноша проходит реабилитацию, его состояние значительно улучшилось. В скором времени пациенту будет проведена ещё одна операция по удалению металлических конструкций. Повторная операция будет проведена после полного сращивания костей. 

Читайте также:

Подмосковные травматологи спасли руку подростку, на которого упала стеклянная дверь.

Подмосковные врачи удалили из глаза пациента пулю, с которой он прожил 6 лет.

Петербургские врачи спасли руку 16-летней школьнице.
#врачи
#ребёнок
#операция
#радио
#травма
#больницы
#служба
Читайте нас в
Россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний
Нутрициолог Коробейникова рассказала о плюсах арбуза
02 августа 2023, 11:31

Фото: IStock/macniak

Споры по поводу вреда и пользы арбуза ведутся давно. Одни говорят, что ягода может вызвать рак, другие — что арбуз содержит максимальное количество витаминов и полезных веществ. Вся правда об арбузе — в материале «Радио 1».
Арбуз на 90% состоит из воды, но при этом умещает в себе огромный запас полезных витаминов и элементов, отметила нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что ягода помогают очиститься нашему организму.
«Особенно много там витамина А. Например, чашка арбуза содержит почти четверть рекомендуемой дневной нормы этого витамина. Также там есть витамины группы В и С, магний, кальций, железо, фосфор. Арбуз очищает печень, почки от шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, работу желудочно-кишечного тракта. А антиоксидант ликопин нейтрализует свободные радикалы, — это мощная профилактика онкозаболеваний», — рассказала специалист.
Читайте также: 

Гепатоз печени, проблемы с почками: какие болезни может вызвать арбуз

Как выбрать арбуз: форма, вес, пятно

Эксперт раскрыла, когда фрукты могут стать опасными для здоровья
#арбуз
#профилактика
#болезни
#витамины
#рак
#онкология
Читайте нас в
Подмосковные больницы получили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики
02 августа 2023, 10:59

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В больницах заменили устаревшее оборудование, на новые современные электрокардиографы, в том числе портативные, холтеры и аппараты для суточного мониторирования артериального давления.
«Поступившее оборудование необходимо для проведения качественной диагностики сердечно-сосудистой системы. С начала года наши медицинские организации получили свыше 250 единиц такой медтехники. Она поступила в 30 больниц Подмосковья», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Новая техника поступила в областные больницы Дубны, Коломны, Ступино, Люберец, Можайска, Химок, Солнечногорска и в больницы других муниципалитетов.
В ведомстве сообщили, что 22 аппарата для проведения функциональной диагностики были напрвлены в Московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова. 

Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач.

Читайте также:

В подмосковные больницы поступили новые аппараты УЗИ.

В Подмосковье с прошлого года заменили более 60 рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов.

Воробьёв: в подмосковных медорганизациях за полгода обновили 38 единиц тяжёлого оборудования.
#подмосковье
#здравоохранение
#ступино
#работа
#техника
#омс
#врач
#оборудование
#больницы
#светлана стригункова
#нарушения
#диагностика
#узи
#рентген
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников