Врач Соколова назвала самые опасные для здоровья позвоночника профессии

Фото: iStock/humonia
Член Европейской медицинской ассоциации, Национальной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик, автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова заявила, что долгое пребывание в неудобном положении приводит к мышечным зажимам, из-за которых ухудшается осанка и появляются другие проблемы с позвоночником. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Соколова считает, что самые опасные для спины профессии — это те, которые связаны с продолжительным нахождением в статичном положении. Это относится к работе, связанной с регулярном нахождением за компьютером в неправильном положении.
Врач приводит в пример врачей, мастеров маникюра, преподавателей, массажистов, а также косметологов. Соколова также дополнила, что болями в спине страдают бухгалтеры, администраторы и госслужащие.
По мнению медика, мышечные зажимы приводят к изменению фигуры, проблемам с пищеварением и лимфатической системой.
Читайте также:
The Lancet: Ученые выяснили три причины хронических болей в спине
В Омске ребёнок оказался в больнице после объятий матери
Ортопед Игнатов рассказал, в каком положении нужно работать на грядках
Врач приводит в пример врачей, мастеров маникюра, преподавателей, массажистов, а также косметологов. Соколова также дополнила, что болями в спине страдают бухгалтеры, администраторы и госслужащие.
«Упражнения на вытягивание позвоночника, открытие грудного отдела и улучшение мобильности — ежедневная зарядка для улучшения осанки поможет избавиться от боли в спине и предотвратить возможные повреждения», — цитирует Соколову «Газета.Ru».
Читайте также:
The Lancet: Ученые выяснили три причины хронических болей в спине
В Омске ребёнок оказался в больнице после объятий матери
Ортопед Игнатов рассказал, в каком положении нужно работать на грядках
Екатерина Коршунова