Врач Сосновский назвал неочевидный симптом рака, который нельзя игнорировать

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Врач-уролог Станислав Сосновский заявил, что боли в промежности у мужчин и женщин могут являться симптомом онкологического заболевания. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, следует обращаться внимание и на другие симптомы, сопровождающие неприятные ощущения - такие, как нехарактерные выделения или проблемы с мочеиспусканием, подчеркнул Сосновский.
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