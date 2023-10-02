Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса

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Врач – пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Анна Сотникова сообщила, что коронавирус по-прежнему остается заболеванием с непредсказуемыми последствиями, передают «Вести Подмосковья».
Сотникова пояснила, что симптомы «Пиролы» на начальной стадии не имеют отличий от признаков гриппа или ОРВИ. К симптомам относятся: боль в горле, сухой кашель, заложенность носа и ломоту в мышцах и суставах. Также характерна температура до 38 градусов.
Сотникова добавила, что у тех, кто заболевает «Пиролой» не пропадает обоняние, если же эта функция организма снижается, то восстанавливается она гораздо быстрее, чем при предыдущих штаммах ковида. В качестве терапии медики используют противовирусные препараты и жаропонижающие.
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«При первых признаках простудных заболеваний следует сразу обратиться за медицинской помощью. Только врач сможет своевременно распознать клинические проявления болезни и назначить необходимую терапию. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, ведь это чревато серьезными осложнениями, которые проявляются в самых «слабых» местах организма, — цитируют пульмонолога «Вести Подмосковья».
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