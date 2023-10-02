Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса

Девушка ощутила внезапное головокружение, одышку и не смогла пошевелиться. Выбрав вейпинг вместо обычных сигарет, Хадсон верила, что сделала выбор в пользу более здоровой альтернативы, пишет Daily Mail.Девушка курит с 18 лет. Бросила вредную привычку, когда забеременела. После рождения ребёнка Хадсон пристрастилась к электронным сигаретам. 2 года девушка курила электронные сигареты ежедневно. В сентябре у неё развился тонзиллит, появилась одышка.Хадсон была дома, когда внезапно начался приступ удушья. Из-за недостатка кислорода она не могла двигаться и разговаривать. Мать Хадсон вызвала медиков. Девушку доставили в палату и надели кислородную маску из-за гипоксии. Врачи диагностировали пневмонию, вызванную вейпингом.Известно, что Хадсон теперь всю жизнь будет пользоваться ингаляторами из-за приобретённой бронхиальной астмы.