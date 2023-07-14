Врач Созыкин объяснил, чем опасно купание в море после шторма

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Кандидат медицинских наук Александр Созыкин порекомендовал воздерживаться от купания после сильного шторма во время отдыха на море.
«Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%!», — цитирует Life.ru слова собеседника.
Созыкин пояснил, что в море во время шторма и дождя проникают патогенные микроорганизмы из сливных ям туалетов и душевых.
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Диана Аванесян