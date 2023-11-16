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Врач Тен: Хозяйственное мыло сильно обезвоживает кожу

16 ноября 2023, 19:13
Фото: istockphoto.com/Helin Loik-Tomson

Фото: istockphoto.com/Helin Loik-Tomson

Завотделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен заявила об опасности хозяйственного мыла, которая заключается в том, что оно способно сильно обезвожить кожу.

«Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. А хозяйственное мыло намного жестче, его кислотно-щелочной баланс, в среднем равен 9-11. Из-за этого такое мыло сильно обезвоживает кожу. Это приводит к сухости и стянутости кожного покрова, высыпаниям и раннему старению», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Тен.

По её словам, при умывании хозяйственным мылом действительно могут наблюдаться прекращения кожных высыпаний из-за его дезинфицирующих свойств, однако при длительном использовании такого мыла сыпь вновь может вернуться в больших объёмах.

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Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить
16 ноября 2023, 18:48

Фото: Istockphoto / AndreyPopov

Вейпы не только не помогают бросить курить обычные сигареты, как думают многие, но и часто заставляют человека употреблять никотин в ещё больших количествах. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Курильщик пытается бросить курить с помощью электронных сигарет, а в итоге начинает курить и те, и другие, получая ударную дозу никотина. Если вы не в силах справиться с зависимостью самостоятельно, не прибегайте к электронным гаджетам. Обратитесь в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера, и вам обязательно помогут», – посоветовал Холдин, слова которого приводит пресс-служба Минздрава региона. 
Нарколог напомнил, что вейпы так же вредны для организма, как и обычные сигареты. В них содержится никотин, который и вызывает зависимость. Кроме этого, в жидкостях для вейпов – огромное количество химических веществ, которые оказывают негативное воздействие на весь организм.
«Сегодня ни один специалист не скажет, что будет с курильщиком вейпов через пять, 10 или 15 лет. Если про обычные сигареты и табак мы уже практически всё знаем, так как этот вопрос исследован десятилетиями, то здесь вопросов больше, чем ответов. И как скажется курение этих устройств в каждом конкретном случае, не знает никто», – отметил медик. 
Он добавил, что самая уязвимая часть населения в плане рекламы электронных устройств для курения – это молодёжь.
 
Как напомнили в министерстве, 16 ноября во всем мире отмечают День борьбы с курением.

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#вейпы
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#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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«Не так уж и полезно»: Ученые выяснили, как молоко влияет на сердце
РИА Новости: Аллергия на молоко и арахис повышает риск заболеваний сердца
16 ноября 2023, 17:36

Фото: istock / naturalbox

Научный эксперимент обнаружил связь между пищевой аллергией и возможным развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, антитела против молока негативно влияют на сердце, даже опаснее курения.

«Возможный механизм — активация «аллергического» воспалительного каскада, Антитела IgE к пище стимулируют специфические тучные клетки к высвобождению химических веществ — цитокинов. Их избыток повреждает внутренние стенки кровеносных сосудов, и атеросклеротические бляшки образуются быстрее — это основная причина сердечных приступов и инсультов», — объяснила терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.
Подобным действием обладает и аллергия на арахис. В настоящее время около 15% взрослых россиян имеют аллергию к молоку и арахису, что негативно сказывается на работе сердца. При этом, многие люди даже не знаю о своих аллергиях. 

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, какие продукты опасны для здоровья сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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Врач назвала причины неприятного запаха изо рта
Врач Дымчикова: Неприятный запах изо рта может возникать из-за заболеваний носа
16 ноября 2023, 16:14

Фото: istock / Dima Berlin

Неприятный запах изо рта может возникать по разным причинам, научная от проблем с зубами, заканчивая болезнями внутренних органов.

О причинах возникновения данной проблемы рассказала оториноларинголог Эржена Дымчикова в беседе с «Газетой.Ru».

Как заявляет Дымчикова, основной причиной появления запаха изо рта является кариес, гингивит, пародонтит и другие заболевание полости рта. Второй по частоте причиной являются заболевания горла, носа, и миндалин. Также причиной может стать искривление носовой перегородки.

«Миндалины — это зона активного размножения микроорганизмов, из-за которых формируются казиозные пробки с неприятным запахом», — объяснила врач.
Запах также может появляться из-за выделений из носа, которые стекают по задней стенке глотки. Дымчикова предупредила, что бронхит, пневмония, болезни почек, гастрит, рефлюксная болезнь может вызывать запах.

«Поэтому если у вас неприятно пахнет изо рта, то в первую очередь необходимо посетить стоматолога и врача», — заявила Дымчикова .

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#болезнь
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#заболевания
#здоровье
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Сомнолог Кудинов объяснил, почему осенью возникают проблемы со сном
16 ноября 2023, 14:38

Фото: IStock/DedMityay

Осень – это период перестройки для всего организма. Многие в это время года жалуются на проблемы со сном. Одни не могут уснуть, другие – проснуться. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал «Радио 1», как наладить режим сна.
Первое, с чего нужно начать, – это время пробуждения. По словам специалиста, просыпаться нужно в одно и то же время как в рабочие, так и в выходные дни, чтобы выработать режим. 
«Нужно стараться просыпаться в одно и то же время, и тогда мы приведём организм к некоторой регулярности, нам будет легче проснуться. Осень и отсутствие солнца, ранее потемнение и поздний восход просто усугубляют имеющиеся проблемы. Если летом отсутствие режима было не так заметно, потому что солнце рано всходило, то когда ещё и солнца стало мало, стало тяжелее, и мы обратили на это внимание», — сказал специалист.
Осенью и зимой организму нужна ещё и дополнительная помощь. Сомнолог рекомендовал включить свет сразу после пробуждения, чтобы избавиться от сонливости.
«Мелатонин вырабатывается в сетчатке глаза тогда, когда на неё перестаёт попадать свет, появляется сонливость. То же самое происходит и утром, — если света мало, то проснуться будет тяжело. Поэтому при пробуждении нужно по максимуму включать свет, желательно, чтобы это были лампы дневного света, тогда сонливость будет проходить быстрее», — заметил он.
Кудинов подчеркнул, если у человека выработан режим, но проблемы со сном всё же наблюдаются, вероятно, нужно обратиться к специалисту. В некоторых случаях отсутствие сна может свидетельствовать о тревожном расстройстве.
«Например, в субботу нам идти на работу не надо, поэтому в пятницу мы ложимся позже. В субботу также попозже встали, поэтому попозже и легли. А в воскресенье, когда нудно идти на работу, надо выспаться, мы ложимся пораньше. Но с чего бы нашему организму хотеть спать, когда он и так выспался? Это как раз так называемый социальный джетлаг. Вот тогда могут возникать проблемы со сном, бессонницы. Но если такое происходит в будние дни, то это может говорить об эпизодическом или хроническом тревожном расстройстве», — заключил эксперт.
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#осень
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#сомнолог
#сон
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Врачи назвали главные утренние ошибки россиян, которые делают кровь густой
Врач Кутушов: недостаток белка и воды в рационе делает кровь густой
16 ноября 2023, 13:42

Фото: iStock/Halfpoint

При нехватке белка в рационе человека, кровь становится густой, что может повлиять на развитие варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов. Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на врачей.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов пояснил, что в ежедневном рационе обязательно должны быть нежирные сорта мяса, морская рыба, молочные продукты и яйца.

При этом белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, считает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что есть по утрам только кашу может навредить. Специалист предложила добавить хотя бы одно вареное яйцо. Однако лучше всего, по ее словам, вовсе убрать кашу. Можно завтракать яичницей или омлетом, добавив к этому овощи или кусочек цельнозернового хлеба. Но пропускать завтрак вообще нельзя.

«Еще одна распространенная ошибка - не пить утром обычную воду. Некоторые и вовсе после чистки зубов пьют кофе, не завтракают и едят только ближе к обеду. Опять же про воду и в течение дня вспоминают не все», - отметила Павлова.

Она предупредила, что утром в организме человека наблюдается недостаток воды. Она порекомендовала выпивать стакан теплой воды утром натощак.

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В Москве врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку
16 ноября 2023, 13:35

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Врачи детской больницы им. Сперанского в Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков.
Как сообщили в пресс-службе здравоохранения Москвы, ребёнок поступил к врачам с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. Исследование показало в кишечнике девочки магнитные шарики.

«В ходе срединной лапаротомии врачи послойно вскрыли брюшную полость и извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее хирурги обнаружили, что ещё семь шариков «гуляли» в двенадцатиперстной кишке. Здесь врачи использовали комбинированный подход, пригласив врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и быстро их извлек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов Оксана Цышкова рассказала о природе синдрома хронической усталости. В беседе с «Дни.ру» она отметила, что основной причиной такого состояния является стресс. Заболевание, по её словам, выражается в синдроме, который состоит из трёх фаз: тревоги, сопротивления и истощения.

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#москва
#врачи
#стресс
#педиатр
#операция
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Андрей Воробьёв посетил после ремонта поликлинику в Молодежном
16 ноября 2023, 11:19

Фото: Дмитрий Белицкий

губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу поликлиники в Молодежном после ремонта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Во время визита медицинского учреждения губернатор пообщался с персоналом и пациентами.

«Эта поликлиника единственная в ЗАТО - и тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить в соседние территории за медицинской помощью. Поэтому в прошлом году мы навели здесь порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника»  с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже », - поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в поликлинике появились отдельные фильтр-бокс для приема инфекционных больных и блок со своим входом для маленьких пациентов. Также теперь для жителей доступны рентген-кабинет, физиокабинет и соляная комната..

Кроме этого, в апреле 2023 был открыт кабинет УЗИ с аппаратом и установили аппарат ХМТ-СМАД, который помогает в мониторинге суточного артериального давления.

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#подмосковье
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В Люберцах мужчине удалили опухоль размером с теннисный мяч
16 ноября 2023, 10:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Люберецкие нейрохирурги удалили мужчине опухоль в мозге размером с теннисный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу обратились родственники пациента с жалобами на снижение памяти и внимания у мужчины, а также изменения в поведении. 

В ходе обследования МРТ у 45-летнего мужчины обнаружили внутримозговую опухоль размерами 8х5х7 см, которая давила на правый боковой желудочек мозга и являлась прямой угрозой для жизни.

«<…> Эта операция требовала от наших нейрохирургов ювелирной работы, иначе у пациента впоследствии могли бы возникнуть серьезные осложнения, такие как паралич конечностей, нарушение координаций движений, речи, психические отклонения и судорожные приступы. Чтобы добраться до новообразования, мы провели трепанацию черепа, с применением операционного микроскопа, микроинструментов и специальной навигационной установки приступили к удалению опухоли», - объяснил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Стоит отметить, что операция шла шесть часов. На сегодняшний день пациент уже выписан и ему назначен курс лучевой химиотерапии.

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#подмосковье
#люберцы
#операция
#пациент
#врач
#опухоль
#мрт
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Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета
15 ноября 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Терапевт Ольга Чиркова заявила. Что крайне опасно игнорировать симптомы сахарного диабета, поскольку это может привести к коме.
«Первыми признаками диабета являются сухость во рту, сильная жажда, гнойнички, мелкие незаживающие ранки, слабость. Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Для того, чтобы не допустить таких проблем со здоровьем, врач рекомендовала вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию и проверять кровь на содержание сахара.

А врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы просыпаться без труда по утрам, необходимо выработать режим сна и чётко ему следовать.

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