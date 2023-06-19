Врач-терапевт Ярцева назвала самый полезный напиток в жару

istockphoto/5PH
Врач-терапевт Ирина Ярцева порекомендовала пить воду в жару, чтобы избежать отравления
РЕН ТВ пишет, что врач-терапевт Ирина Ярцева рекомендует в жару пить воду. А сладкие напитки стоит избегать в любое время года. Их можно заменить разумным количеством кваса.
Специалист рекомендует добавлять в воду лимон, мяту, огурец для аромата.
Ранее диетолог Вадим Крылов сравнил вред колы и кваса. Несмотря на большое содержание сахара в квасе, он всё равно полезнее колы, об этом диетолог-эндокринолог, член Международной и Европейской ассоциаций эндокринологов Вадим Крылов заявил изданию «Доктор Питер».
Специалист рекомендует добавлять в воду лимон, мяту, огурец для аромата.
Мария Фирсова