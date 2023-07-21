Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач-терапевт Заславская рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов

Врач-терапевт Заславская рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов

21 июля 2023, 16:50

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская рассказала, как проявляется нехватка витаминов С, D3, B2, B1, B12. Об этом пишет Pravda.ru.
Заславская сообщила, что недостаток витамина С ведет к потере зубов, кровоизлиянию и цинге.

«Если это больше пяти месяцев, то недостаток витамина С может привести к гибели человека», — цитирует Заславскую Pravda.ru.


Она также добавила, что переизбыток витамина С опасен для организма, поскольку способствует оседанию железа в печени, поджелудочной железе, сердце и других органах.

Признаком дефицита витамина D3, по словам эксперта, считается проявление недостатка солнечного облучения, которое помогает организму вырабатывать этот витамин самостоятельно.

Недостаток витамина B12 ведет к развитию пернициозной анемии и злокачественная пернициозная анемия, которая приводит к нарушению работы головного мозга и возможному развитию деменции.

Заславская подчеркнула, что после введения витамина B12 внутримышечно и внутривенно признаки деменции проходят.

Читайте также:

Кардиолог Хачирова рассказала о пользе абрикосов для сердца

Нутрициолог Свиридова перечислила полезные для кожи продукты

Диетолог Брюэр объяснила причину сильной тяги к шоколаду после пережитого стресса
#терапевт
#витамины
#здоровье
Читайте нас в
В домодедовской женской консультации внедрили новую практику приёма психолога
21 июля 2023, 16:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В женской консультации новой поликлиники в домодедовском микрорайоне «Южный» работает психолог. Это новая практика в медицине, рассказала заведующая поликлиникой Марина Малина губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Глава региона побывал в открытом в декабре медучреждении.
«У нас в женской консультации работает психолог. То, что такой специалист ведёт приём именно в амбулаторных условиях, – новая практика в медицине. Он помогает не только будущим мамам, но и женщинам, у которых есть сомнения по поводу материнства. Важно, чтобы им встретился человек, который окажет психологическую помощь», – подлилась Малина.
Она добавила, что каждый кабинет узкого специалиста в поликлинике оснащён своей процедурной.
«Это очень важно. Например, у уролога установлены такие аппараты, как цистоскоп и урофлоуметр. Раньше мы вынуждены были направлять пациентов в МОНИКИ или в федеральные центры. Сейчас обследование стало доступным при посещении поликлиники», – отметила главный врач. 
В медучреждении также оборудован дневной стационар по таким профилям, как терапия, эндокринология, кардиология, оториноларингология, хирургия и травматология. В августе туда планируют перевести дневной стационар из микрорайона «Авиационный» – это 28 коек. К сентябрю начнёт работу аптечный пункт. 
 
Читайте также: 

Воробьёв: работников подмосковной скорой застрахуют и снабдят тревожной кнопкой

Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену

Андрей Воробьёв анонсировал новую меру поддержки врачам
 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#поликлиника
#здравоохранение
#Домодедово
#женская консультация
Читайте нас в
Воробьёв: работников подмосковной скорой застрахуют и снабдят тревожной кнопкой
21 июля 2023, 16:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все работники подмосковной скорой помощи будут застрахованы, а на некоторые выезды смогут вызывать полицию. О планируемых новшествах объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как работает новая поликлиника в домодедовском микрорайоне «Южный», открытая в декабре.
«Мы приняли решение, что все они будут застрахованы. И второе – у них будет возможность вызова полиции на некоторые выезды, потому что случаются разные ситуации. Наша задача – уже в этом году сделать на планшет тревожную кнопку», – поделился планами глава региона.
Пост скорой медицинской помощи открылся на территории поликлиники 1 июня. Там работают пять бригад – врачебная и четыре фельдшерские. 
«Все они полностью укомплектованы. Время оказания экстренной помощи у нас сократилось: доезжаем до пациента не более чем за 15 минут. В 2021-м по губернаторской программе мы получили девять машин скорой помощи, в прошлом году – пять, а в январе этого года – ещё одну», – рассказала заведующая 11-м региональным объединением ГБУЗ МО «МОССМП», курирующая домодедовскую подстанцию скорой помощи, Людмила Харченко.
В 2023 году в Подмосковье запланировано открытие 24 объектов здравоохранения, в том числе 12 поликлиник и четырёх подстанций скорой помощи. Кроме того, в Подмосковье ежегодно закупается порядка 5 тыс единиц необходимого оборудования. 

Читайте также: 

Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену

Ступинская больница приглашает на работу врачей 15 специальностей

Андрей Воробьёв анонсировал новую меру поддержки врачам
 

 
 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#поликлинипка
#скорая помощь
#врачи
#страховка
Читайте нас в
Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену
21 июля 2023, 15:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как работает новая поликлиника в домодедовском микрорайоне «Южный». Она открылась в декабре.
В микрорайоне расположено около 50 многоквартирных домов, где проживают более 30 тыс человек. Раньше там не было своего медучреждения, и жителям приходилось ездить почти на 10 км – в соседний микрорайон «Авиационный». 
«Тема здравоохранения очень актуальная. Наша задача – обеспечивать заметные трансформации в этой сфере. Ключевое – это врачи. Эту поликлинику мы построили по госпрограмме модернизации первичного звена. А это означает комфорт, удобство для пациентов, и самое главное – эффективность лечения. Для этого нужно и современное оборудование, и хорошие врачи. В поликлинике установили два рентгена, флюорограф и маммограф. Помимо участковых врачей-терапевтов и педиатров, здесь есть хирург, ЛОР, эндокринолог, гастроэнтеролог и онколог. Подбор кадров продолжается», – отметил Воробьёв во время общения с медиками.
Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. Пятиэтажное здание имеет отдельные входы для взрослых, детей и посетительниц женской консультации. 
«Это большая поликлиника с женской консультацией и подстанцией скорой помощи. Она рассчитана на 45 тыс жителей. С понедельника у нас начали работать невролог и кардиолог. По терапии и первичной помощи мы укомплектованы на 100%. Ищем аллерголога, – то одна из самых дефицитных специальностей в нашем округе», – поделился проблемой главврач Домодедовской центральной городской больницы, в структуру которой входит поликлиника, Андрей Осипов
В поликлинике работают кабинеты неотложной помощи, профосмотра, функциональной диагностики, забора крови, процедурный и прививочный кабинеты. Действует клинико-диагностическая лаборатория.
 
Пациенты во время общения с Воробьёвым отметили, что с открытием поликлиники им не нужно везти детей в соседний микрорайон или в центр Домодедова: до врача можно дойти пешком, а заодно и самим получить медуслуги рядом с домом. 

Читайте также: 

В 2023 году в Подмосковье откроется множество социальных объектов

Ступинская больница приглашает на работу врачей 15 специальностей

Андрей Воробьёв анонсировал новую меру поддержки врачам
 

 

 
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#поликлиника
#Домодедово
#ремонт
Читайте нас в
Нутрициолог Разаренова назвала самый безопасный вид фастфуда
Диетолог Разаренова назвала топ-3 самых полезных фастфуда
21 июля 2023, 15:13

Фото: IStock/Mizina

Любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и фастфуда отмечают день вредной еды или день мусорной пищи 21 июля. «Радио 1» поговорило с врачом диетологом, нутрициологом, терапевтом и автором курса «стройная жизнь» Александрой Разареновой, чтобы выяснить, в каких случаях фастфуд есть можно.
По словам специалиста, при выборе еды в фастфудах, нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые не сделаны во фритюре. Большое количество масла может сильно навредить организму.

Шаурма

В качестве еды можно выбрать роллы на основе лаваша или пита, в которых будут листья салата, капуста, огурцы, лук. Туда будет включены овощи и зелень, что даст организму клетчатку, несмотря на то, что это фастфуд. Также там есть белок, например, курица, креветки или слайсы говядины.

Единственный минус в шаурме – соус. Если у вас есть возможность выбрать соус – выбирайте тот, в состав которого не входит майонез. Лучше отдать предпочтение соусам на основе творожных и йогуртовых продуктов. В такой ситуации мы можем сделать шаурму максимально полезной. Также мы можем сделать шаурму вообще без соуса. Можно попросить мастера добавить в блюдо побольше томатов, в результате чего получим максимально полезную шаурму.

Бургеры и тортильи

Бургеры и тортильи – это та же шаурма, но в другом виде и менее полезная. Но в такие продукты лучше не класть обжаренные котлеты, поскольку мясо в корнерах не самого нутритивно плотного качества. Если вы всё же выбрали бургер, то старайтесь не добавлять туда жирных соусов, и обжаренную котлету во фритюре.

Креветки попкорн

Попкорн из креветок можно поставить на третье место по полезности еды в фастфуде. Да, это будет обжарено в масле, но так как креветка готовится быстрее в сравнении с говядиной или телятиной, то обжаривание во фритюре в данной ситуации будет минимальным по времени. Также можно попробовать попкорн из курицы, но её панировка впитывает много масла, поэтому при выборе лучше отдать предпочтение креветкам.

Диетолог подчеркнула, что злоупотреблять такими продуктами не следует, поскольку быстрая еда или еда на ходу – это вред для организма.

Читайте также: 

Нутрициолог Коробейникова раскрыла, когда шаурма может быть полезной

Диетолог Павлюк раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

Диагност Симмонс рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак
#фастфуд
#диетолог
#шаурма
#Александра Разаренова
Читайте нас в
Ступинская больница приглашает на работу врачей 15 специальностей
21 июля 2023, 14:06

Фото: Istockphoto / dolgachov

Ступинская областная клиническая больница ищет медицинский персонал. В медучреждение требуются заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт, гериатр, гематолог и акушер-гинеколог, по два врача-кардиолога, невролога, онколога, офтальмолога, эндокринолога и врача функциональной диагностики.
Помимо этого, нужны по три врача-анестезиолога-реаниматолога, терапевта, оториноларинголога и травматолога-ортопеда. 
 
Также необходимы семь врачей-педиатров участковых и шесть врачей общей практики. 
 
Оклады сотрудников варьируются от 60 тыс до 95 тыс рублей. 
 
Соискателям следует обращаться по адресу: Ступино, ул. Чайковского, вл.7, корп.1. 
 
В Московской области действует целый ряд программ поддержки и привлечения медицинских кадров.  

Социальная ипотек​​​​а предусматривает предоставление субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита. В 2022 году такие субсидии получили 300 медиков. План на 2023 год – 161 сертификат. А всего с 2016 года возможность купить квартиры получили около 1,5 тыс специалистов.  Компенсация аренды жилья. Приехавшие в регион врачи, фельдшеры и медсёстры получают дополнительную выплату 20 тыс рублей, чтобы снять квартиру. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 8,2 тыс человек.  

Программа «Приведи друга» предусматривает денежную выплату от 30 до 50 тыс рублей при трудоустройстве медицинского работника по рекомендации сотрудника. 

Ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс рублей положена врачам общей практики, участковым терапевтам и педиатрам. Её получают более 2,3 тыс специалистов. Кроме того, в этом году врачам неотложной помощи доплачивают до 15 тыс рублей.  

В рамках программы «Земля врачам» медикам предоставляют участки в безвозмездное пользование для строительства дома или подсобного хозяйства. Их выделяются медикам 36 специальностей в 31 городском округе. В 2022 году участки получили 1,3 тыс человек.

В пяти городских округах – Домодедово, Ступино, Богородское, Сергиево-Посадский и Воскресенск – созданы специальные посёлки для медиков.  

Медики пользуются в Подмосковье и федеральными мерами поддержки.  

В частности, им положены единоразовые выплаты до 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор». Она позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность.  

В программе «Земский фельдшер» имеют право участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек. Для них предусмотрены выплаты в размере до 750 тыс рублей.  Помимо этого, молодые специалисты получают ежемесячные доплаты до 3 тыс рублей.

Читайте также: 

Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей

В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».

В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.



 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#врачи
#Ступино
Читайте нас в
Звездный косметолог Мухина назвала три самых эффективных способа избавиться от отеков по утрам
Косметолог Мухина: массаж и правильное питание помогут избавиться от утренних отеков
21 июля 2023, 13:28

Фото: iStock/fizkes

Звездный косметолог Марият Мухиной рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как избавиться от отеков по утрам.
Домашний криомассаж

Как считает косметолог, необходимо заранее заморозить отвар ромашки, лимонную воду и сливки. Этими кубиками льда нужно каждое утро делать массаж лица. Такой массаж поможет убрать локальные утренние отеки и улучшит кровоснабжение. Мухина подчеркнула, что перед массажем надо нанести на лицо крем.

Самомассаж с помощью умных гаджетов

«Сейчас существуют различные варианты умных гаджетов с микротоками и ультразвуком, которые вам помогут убрать отечность», — пояснила косметолог «Вечерней Москве».

Мухина дополнила, что перед процедурой также необходимо нанести крем и делать движения по массажным линиям.

Правильное питание и отказ от соли

Специалист заявила, что правильное питание и отказ от соли помогут избавиться от отеков. Она также добавила, что сейчас есть посуда, которая делает пищу соленой без добавления соли.

Эксперт рекомендует обратиться к специалистам в салон красоты, в случае, если эти способы не помогут. Специалисты выполнят лимфодренажный массаж и необходимые инъекции для устранения отеков.


Читайте также:

В Махачкале девушка умерла во время приема у косметолога на дому

Дерматолог Егорова: «Сухая обезвоженная кожа является фактором для появления морщин»

Стали известны методы сохранить молодость кожи после 30 лет

#косметолог
#отеки
#лицо
#уход
#массаж
Читайте нас в
Врач-диетолог Арзамасцев назвал самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет
Врач-диетолог Арзамасцев назвал фастфуд самым вредным видом пищи для пожилых людей
21 июля 2023, 10:59

Фото: iStock/happy_lark

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24 о том, что фастфуд — самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет.
«Самые вредные продукты – это те, которые не содержат полезных элементов, в которых избыточное количество калорий, углеводов, жиров либо трансжиров и соли», — заявил Арзамасцев.

Эксперт считает, что фастфуд оказывает чрезмерное воздействие не только на печень и желудок, но и на сердце за счет увеличенного количества натрия, поэтому даже у здорового пожилого человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. 

Арзамасцев отметил, что трансжиры, которые содержатся в продуктах быстрого питания, представляют угрозу для организма человека, особенно пожилого. Они приводят к увеличению уровня плохого холестерина и оказывают негативное влияние на клеточные компоненты.

«У пожилых людей организм вырабатывает недостаточно антиоксидантов, которые могут такие вещи быстро побороть», — уточнил нутрициолог в беседе с Москва 24.

Диетолог дополнил, что организм пожилого человека не получает необходимых полезных микроэлементов и витаминов при употреблении продуктов быстрого питания.

Читайте также:

Диагност Симмонс рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак

Диетолог Русакова рассказала о влиянии фастфуда и алкоголя на здоровье

Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе соли
#фастфуд
#пожилые люди
#диетолог
Читайте нас в
Более 8 тыс жительниц Подмосковья прошли маммографию после самостоятельной записи
21 июля 2023, 10:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье записаться на исследование груди самостоятельно могут женщины старше 40 лет, не проходившие его более двух лет. Это можно сделать через региональный портал госуслуг или по телефону 122.
Исследование позволяет провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли. 

Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака груди у женщин в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Сейчас женщинам старше 40 лет, которые в большей степени подвержены развитию рака молочных желез, открыта возможность самостоятельной записи на исследование. Так, с начала года более 8 тысяч женщин воспользовались такой услугой. И у 80 из них был обнаружен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
По данным Минздрава, рак молочной железы занимает первое место по распространённости у женщин. Своевременная диагностика поможет выявить заболевание на ранней стадии и начать лечение. 

Самостоятельная запись на маммографию стала доступна для жительниц Подмосковья с августа 2022 года. 

Для самостоятельной записи на исследование молочных желез, нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной министерству здравоохранения Московской области. Давность прошлого исследования должна достигать более двух лет.

Читайте также:

С 1 августа врачи смогут консультировать пациентов онлайн.

Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года.

В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии.
#Светлана Стригункова
#здоровье
#здравоохранение
#Минздрав
#женщины
#маммография
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Гинеколог Айрапетов предупредил о вреде нерегулярной половой жизни
Длительное воздержание приводит к проблемам с зачатием детей в будущем
21 июля 2023, 10:12

Фото:istockphoto/RyanKing999

Длительное воздержание может негативно сказаться на здоровье, в том числе может привести к проблемам с зачатием детей.
Гинеколог-эндокринолог, маммолог, кандидат медицинских наук Давид Айрапетов рассказал «Ленте. Ру», что физиологическая потребность человека в сексе заложена природой. Половой акт стимулирует выработку эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин, а также гормонов счастья и удовольствия.
 
Длительное воздержание может привести к изменению гормонального фона, что становится одной из причин сахарного диабета. Из-за дефицита гормонов ухудшается состояние кожи, ногтей и волос. Страдает нервная система.
 
Также регулярный секс положительно влияет на кровообращение в органах малого таза. Это является отличной профилактикой застойных процессов и снижает риск развития заболеваний репродуктивной системы.
 
Воздержание для женщины опасно тем, что может привести к нарушению работы яичников и матки, сбою менструального цикла. А мужчины могут страдать от варикозного расширения вен в малом тазу, простатита и эректильной дисфункции.

Читайте также:

Коуч Джорджия Грейс дала совет желающим отказаться от секса

Гинеколог Вавилонская назвала единственное последствие женского воздержания от секса

AsiaOne: Порномодель пожаловалась на трудности в поисках романтических отношений
 
#воздержание
#секс
#отношения
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников