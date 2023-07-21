Врач-терапевт Заславская рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов

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Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская рассказала, как проявляется нехватка витаминов С, D3, B2, B1, B12. Об этом пишет Pravda.ru.
Заславская сообщила, что недостаток витамина С ведет к потере зубов, кровоизлиянию и цинге.
Она также добавила, что переизбыток витамина С опасен для организма, поскольку способствует оседанию железа в печени, поджелудочной железе, сердце и других органах.
Признаком дефицита витамина D3, по словам эксперта, считается проявление недостатка солнечного облучения, которое помогает организму вырабатывать этот витамин самостоятельно.
Недостаток витамина B12 ведет к развитию пернициозной анемии и злокачественная пернициозная анемия, которая приводит к нарушению работы головного мозга и возможному развитию деменции.
Заславская подчеркнула, что после введения витамина B12 внутримышечно и внутривенно признаки деменции проходят.
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«Если это больше пяти месяцев, то недостаток витамина С может привести к гибели человека», — цитирует Заславскую Pravda.ru.
Признаком дефицита витамина D3, по словам эксперта, считается проявление недостатка солнечного облучения, которое помогает организму вырабатывать этот витамин самостоятельно.
Недостаток витамина B12 ведет к развитию пернициозной анемии и злокачественная пернициозная анемия, которая приводит к нарушению работы головного мозга и возможному развитию деменции.
Заславская подчеркнула, что после введения витамина B12 внутримышечно и внутривенно признаки деменции проходят.
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Екатерина Коршунова