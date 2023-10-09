Врач Терентьева назвала оптимальный обхват талии женщин 18-45 лет

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Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева заявила, что для женщин 18-45 лет оптимальный обхват талии составляет 88 см, а для мужчин - 94 см. Об этом пишет «Мослента».
«Висцеральный жир всегда присутствует в организме. Однако есть простой метод самостоятельной оценки его избыточного количества — измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, для мужчин того же возраста — 94 сантиметра», — цитирует издание слова собеседницы.
Терентьева добавила, что размер подкожной жировой прослойки также можно измерить с помощью клипера или штангенциркуля. Для этого нужно измерить справа от пупка складку кожи и жира, а полученные результаты сравнить со специальной расчетной таблицей. Так, у мужчин 30 лет складка толщиной 14 см соответствует 13% жира в его организме и является нормой.
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