Врач Терентьева: Ночные судороги могут возникать из-за дефицита магния и витамина B

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«Это встречается у людей, испытывающих постоянное физическое и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после родов также связаны с недостатком этих микроэлементов и витаминов. Состояние, которое принимают за судороги – это синдром беспокойных ног, при котором ощущается дискомфорт, покалывание или подергивание. Такое состояние часто связано с низким уровнем железа», — пояснила в беседе с Газета.ру Терентьева.
В такие моменты рекомендуется растереть пострадавший участок и согреть мышцу.
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