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Врач Терентьева: Ночные судороги могут возникать из-за дефицита магния и витамина B

24 августа 2023, 16:34

Фото: istockphoto.com/Staras

Врач-терапевт Екатерина Терентьева заявила, что причиной судорог ночью может стать дефицит таких элементов, как магния, витаминов группы В, а также калия и кальция.
«Это встречается у людей, испытывающих постоянное физическое и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после родов также связаны с недостатком этих микроэлементов и витаминов. Состояние, которое принимают за судороги – это синдром беспокойных ног, при котором ощущается дискомфорт, покалывание или подергивание. Такое состояние часто связано с низким уровнем железа», — пояснила в беседе с Газета.ру Терентьева.

В такие моменты рекомендуется растереть пострадавший участок и согреть мышцу.


При часто повторяющихся судорогах по ночам врач посоветовала обращаться к врачу.

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Россиянам рассказали, от чего в глазах лопаются сосуды
Офтальмолог Игнатчик: «Самые распространенные причины — травмы, удары и нагрузки»
24 августа 2023, 17:13

Фото: istockphoto.com/Jun

Офтальмолог Анастасия Игнатчик объяснила, что причинами того, что в глазах лопаются сосуды, являются резкие скачки давления, а также травмы и физические нагрузки.
«Самые распространенные причины — травмы, удары, активные физические нагрузки. Сосуды могут полопаться из-за скачка артериального давления, в том числе во время и после физнагрузок. Сосуды не выдерживают и лопаются, например, из-за атеросклеротических изменений — повышенного холестерина», — пояснила в беседе с NEWS.ru Игнатчик.

Она отметила, что такое явление не грозит, как правило, потерей зрения или чем-либо опасным, и проходит само по себе в течение недели.

При этом, она подчеркнула, что всё-таки лучше проконсультироваться со специалистом в случае подобной ситуации.

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#зрение
#травмы
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Названа неожиданная причина увеличения носа
Хирург Гончарова назвала злоупотребление алкоголем возможной причиной увеличения носа
24 августа 2023, 16:59

Фото: istockphoto.com/dima_sidelnikov

Пластический хирург Иляна Гончарова заявила, что чрезмерное употребление алкоголя может способствовать так называемому разрастанию кожи носа и его увеличению.
Кроме того, нос может увеличиваться и просто с возрастом.

«С возрастом у людей нос увеличивается в размерах, но это не рост. Просто хрящевая ткань теряет эластин и коллаген. Это можно сравнить со старым свитером, который со временем растягивается. Поэтому визуально нос становится больше. Но есть такое заболевание — ринофима, или разрастание кожи. Оно характерно для страдающих алкоголизмом в тяжёлой форме», — отметила в беседе с NEWS.ru Гончарова.

Она уточнила, что из-за ринофимы нос может стать как картошка.

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Врач Кашух предупредила об опасности старых съедобных грибов
Врач Кашух: Старые грибы могут содержать кишечную палочку и стафилококки
24 августа 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/Evgeniy Romanov

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что даже съедобные грибы могут быть опасны, поскольку со временем в них могут образовываться вредные вещества и бактерии.
По её словам, старые грибы могут содержать личинки насекомых, грибки, а также кишечную палочку, стафилококки, энтерококки и т.д.

«Грибы — это своего рода губка, которая способна впитывать из почвы вредные вещества. Если их концентрация окажется слишком высокой, то отравления не избежать», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Она также отметила, что образование вредных веществ в грибах может наступить на стадии его зрелости, поэтому употреблять старые грибы, а также сырые или недостаточно термически обработанные может быть опасно для здоровья.

При появлении первых симптомов отравления грибами специалист рекомендвоала вызывать скорую помощь.

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#грибы
#врач
#питание
#продукты
#здоровье
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Более 50 участников СВО прошли курс реабилитации в центре «Ясенки»
24 августа 2023, 14:23

Фото: Минсоцразвития МО

58 раненых участников спецоперации с начала года прошли бесплатную курсовую реабилитацию в подмосковном Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Реабилитацию проходят в центре в режиме заезда на 21 день. Специалисты составляют для каждого бойца индивидуальную программу, в зависимости от тяжести травмы и заболевания. Комплекс рассчитан на одновременный приём 125 человек. В «Ясенках» созданы комфортные условия проживания, в том числе для инвалидов-колясочников.
 
Центр оснащён современным оборудованием. Параллельно с реабилитацией там предусмотрено социальное сопровождение. Оно включает помощь в оформлении мер социальной поддержки, адаптации квартир для инвалидов, содействие в трудоустройстве и психологическую помощь.

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#сво
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#военные
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Более 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры
24 августа 2023, 13:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Диспансеризацию и профилактические осмотры в Подмосковье с начала 2023 года прошли более 1,5 миллионов человек.

Пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области можно пройти в поликлинике в будни и по субботам. Для диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем говорить о важности регулярной диагностики. Только так можно своевременно выявить опасное заболевание и пройти лечение. И не надо бояться - заболевание развивается вне зависимости от того, хотим мы о нем знать или нет. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 1,5 млн жителей. Обследование позволило выявить у них 51 тыс. заболеваний, о которых они не знали», —  рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Также по итогам диспансеризации удалось выявить 1189 случаев онкологии, в том числе 366 случаев рака молочной железы, 158 случаев рака предстательной железы, 116 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Telegram.

Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на «Госуслугах».

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Долгопрудненские врачи спасли женщину, проглотившую рыбью кость
24 августа 2023, 12:54

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Долгопрудненскую больницу поступила 70-летняя женщина с жалобой на дискомфорт и боль при глотании. Как выяснилось, во время приёма пищи женщина случайно подавилась костью от рыбы.

В ходе диагностики врач обнаружил кость длиной 2 см, которая встала поперек нижней части глотки и заостренным концом вонзилась в слизистую, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.


«Под визуальным контролем через канал эндоскопа специальными щипцами было захвачено и извлечено инородное тело. После того как кость удалось извлечь, женщина сразу же почувствовала облегчение», — рассказала врач-эндоскопист Айман Тюльбекова.
На сегодняшний день состояние женщины улучшилось, её выписали из больницы.

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#служба
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Россиянам рассказали, что категорически не нужно делать при проблемах со сном
Сомнолог Бузунов: При проблемах со сном не нужно есть на ночь острую и пряную пищу
24 августа 2023, 12:45

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рекомендовал при проблемах со сном отказаться от блюд со специями на ужин.
«Важно соблюдать одно правило: чтобы хорошо заснуть, важно не быть в состоянии переедания или голода. Ужин лучше запланировать за три-четыре часа до сна. При проблемах с засыпанием стоит отказаться от блюд со специями на ужин. Многие специи, являются термогениками – они повышают внутреннюю температуру тела, что препятствует засыпанию», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Бузунов.

На ужин перед сном, по словам специалиста, можно съесть индейку, овсянку, рыбу, бобовые, арахис, кунжут и любые молочные продукты.

До этого американские учёные установили, что диета, включающая жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза.

«Специалисты в течение трёх месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на URA.ru результаты исследования учёных.

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#диета
#продукты
#сон
#врач
#здоровье
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Более 42 тыс. доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года
24 августа 2023, 11:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье кровь и её компоненты с начала года сдали уже свыше 42 тысяч человек. Такие данные привела Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Несмотря на сезон отпусков, доноры активно посещают учреждения службы крови. Кроме того, регулярно проходят выездные донорские акции — с начала года уже более 200, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Так, с начала года донорами крови и ее компонентов стали уже более 42,4 тыс. человек — это количество имеет тенденцию к росту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Светлана Стригункова.

Донорская кровь и её компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорождённым.

Головное учреждение Службы крови в Подмосковье – Московский областной центр крови. Доноров принимают там без выходных с 8 до 14 часов.

Адрес службы – Москва, ул. Металлургов, 37А, её сайт. Позвонить в координационный центр донорства крови можно по телефону 8 (495) 305 77 00.

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#светлана стригункова
#донорская кровь
#акции
#служба
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«Метеозависимость не приговор?» - ответила невролог Беленко
Невролог Беленко раскрыла, стоит ли метеозависимым опасаться магнитной бури
24 августа 2023, 11:08

Фото: iStock/magann

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук в ночь на 25 августа на Землю обрушится мощная магнитная буря класса G1.
Стоит ли метеозависимым людям опасаться этого природного явления, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко

«Метеозависимость – это не болезнь, это скорее состояние, которое отражает несостоятельность нервной системы адаптировать организм к переменам, в частности к переменам параметров окружающей среды», - объяснила невролог.     

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По ее словам, при погодных колебаниях у людей действительно могут обостряться хронические заболевания, однако, связано это не с метеозависимостью, как таковой, а с расшатанной нервной системой. 

«Независимо о того, грядет изменение в погоде или нет, нужно разбираться со своей нервной системой. Нужно обратиться к неврологу, вегетологу, чтобы пройти тестирование работы своей нервной системы и понять, как происходит фаза ее адаптации», - отметила специалист. 

https://radio1.news/news/potrebitelskaya-korzina/terapevt-paramonov-rasskazal-kakie-lekarstva-pomogut-meteozavisimym/

Беленко посоветовала людям, которые чувствительны к погодным колебаниям, пройти обследование под названием «анализ вариабельности ритма сердца». Это тестирование поможет врачу определить, как быстро нервная система человека адаптируется к изменениям окружающей среды, и в случае обнаружения сбоев, специалист даст пациенту необходимые рекомендации. 

«Нервная система должна адаптировать человека не только к смене погоды, но и к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  Нервной системе все равно, на что человека перестраивать, и метеозависимость – это всего лишь один из факторов, на который должна идти реакция», - подытожила Беленко. 

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#здоровье
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