Врач Тихонова заявила об опасности мыла и геля для душа для мытья головы

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Врач-трихолог, дерматолог Анастасия Тихонова предупредила, что мытьё головы гелем для души и мылом чревато инфекциями.
«Гели для душа и жидкое мыло проблематично вымываются из волос. Такие средства создают плёнку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются. Также на фоне такого «ухода», кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще», — добавила в беседе с Газета.ру врач.Кроме этого, такой уход за волосами может привести к сухости кожи головы, зуду, а при длительном использовании таких средств даже к преждевременному выпадению волос.
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