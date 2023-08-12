Врач Царева рассказала о пользе грибов для либидо

Фото: istockphoto/Olgaorly
Врач-терапевт, специалист по натуропатии и превентивной медицине Ольга Царёва рассказала, что грибы способны положительно влиять на женское и мужское либидо. Лучше всего по мнению эксперта подходят лисички и белые грибы.
Чтобы максимально сохранить полезные свойства всех компонентов, врач советует употреблять грибы свежими после минимальной тепловой обработки. В блюдо полезно будет добавить специи, например, карри, имбирь, красный перец, которые являются отличными афродизиаками и антиоксидантами.
Читайте также:
Профессор Королёва раскрыла главную опасность грибов
Эксперт по питанию Верис посоветовал не есть сосиски и колбасы после 30 лет
Нутрициолог Йенсен рассказала, что нужно женщинам за 30 для сохранения высокого либидо
Александр Бойцов