Врач Тяжельников заявил об опасности народных методов в лечении горла

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что народные методы при лечении горла могут нанести существенный вред.
Так, по его словам, лук, чеснок и имбирь могут ещё больше раздражить воспалённые слизистые.
Он отметил, что применять народные средства при лечении допускается, однако с большой осторожностью.
Ранее врач-отоларинголог Валерия Моисеева заявила, что для того, чтобы обезопасит себя от заболеваний во время зимних занятий спортом, необходимо подобрать подходящую экипировку и подготовить свой организм к подобным нагрузкам.
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«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», — добавил в беседе с «Москвой 24» Тяжельников.
Ранее врач-отоларинголог Валерия Моисеева заявила, что для того, чтобы обезопасит себя от заболеваний во время зимних занятий спортом, необходимо подобрать подходящую экипировку и подготовить свой организм к подобным нагрузкам.
«Крайне рекомендована маска для лица или высокий воротник, если вид спорта это позволяет», — приводит utro.ru со ссылкой на Telegram-канал «А теперь внимание!» слова Моисеевой.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева