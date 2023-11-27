Врач Уланкина заявила о серьёзных проблемах энергетиков

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Врач-эксперт Ольга Уланкина заявила, что энергетики могут повышать артериальное давление, учащать сердцебиение, а также формировать зависимость.
Она отметила, что напиток не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми проблемами.
Она отметила, что заменить энергетики для придания организму бодрости можно натуральными соками и смузи из овощей, ягод и фруктов.
А в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области заявили, что в регионе в этом году снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Как передают «Вести Подмосковья», число таких случаев сократилось на 5%, в том числе, из-за развития кардиологической службы и проведения профилактической работы среди населения.
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«На первый взгляд в составе энергетических напитков нет каких-то критически опасных ингредиентов. Как правило, в них входят кофеин и сахар, а также некоторые аминокислоты, которые в нормальном состоянии присутствуют в организме, и природные компоненты. Как и во многих других продуктах промышленного производства, в составе энергетиков присутствуют красители и консерванты», — добавила в беседе с RT Уланкина.
А в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области заявили, что в регионе в этом году снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Как передают «Вести Подмосковья», число таких случаев сократилось на 5%, в том числе, из-за развития кардиологической службы и проведения профилактической работы среди населения.
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Мелисса Тимофеева