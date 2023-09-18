Уролог-андролог назвал опасные продукты для мужского здоровья

Фото: istock / YuraWhite
Волков утверждает, что вещества в колбасах, особенно копченых, после всасывания в кровь могут проникать в ткани яичек, вследствие чего синтез главного мужского гормона ухудшается. Специалист советует ограничивать потребления соли и сахара. Рекомендуемый суточный объем потребления соли составляет 5-7 грамм, а лучше 3, если есть проблемы со сердцем. Сахар лучше сократить до 30 грамм (6 чайных ложек) в день, потому что он влияет на выработку инсулина, который конкурирует с тестостероном.
Читайте также:
Венеролог Зудилова рассказала о правилах гигиены в общественных туалетах