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Врач Велиханов заявил о росте популярности блефаропластики

28 ноября 2023, 16:08
Фото: istockphoto.com/HbrH

Фото: istockphoto.com/HbrH

Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Рашид Велиханов заявил, что в последнее время заметную популярность как среди женщин, так и среди мужчин приобрела блефаропластика — удаление избытков тканей верхних или нижних век.
«Сегодня блефаропластика востребована вне зависимости от пола и возраста. В некоторых случаях, при особенностях строения, даже в молодом возрасте может потребоваться операция. Она актуальна для пациентов с азиатской внешностью, которые хотят сделать так называемую европеизацию век. Многие пациенты обращаются для коррекции возрастных изменений», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он подчеркнул, что в последние годы такая операция обрела популярность и среди мужчин.


Хирург отметил, что кроме блефаропластики популярны и такие операции на лице, как ринопластика, подтяжка лица, а также височно-темпоральный лифтинг, липосакция подбородочной области и отопластика.

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Врач назвала второй подбородок симптомом опасных болезней
Хирург Перушкина нашла связь между вторым подбородком и развитием диабета
28 ноября 2023, 15:59

Фото: istock / Henadzi Pechan

Второй подбородок может проявлять даже у худых людей. Причины этому могут быть разные, начиная от плохой осанки, заканчивая сахарный диабет. Об неочевидном симптоме болезней рассказала пластический хирург Василиса Перушкина в беседе с «Аргументы и факты».

По словам эксперта, жир в области подбородка может появиться из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок или несбалансированного питания. Также он появляется у пожилых людей в силу возрастных изменений в организме — кожа теряет тонус и может обвисать, создавая эффект второго подбородка.

Жировые отложения в нижней части лица также могут возникать из-за проблем со здоровьем проблем со здоровьем. Например, при сахарном диабете, сбое в работе щитовидной железы и из-за прочих эндокринологических проблем.

Тем, кто подозревает, что второй подбородок мог появиться из-за каких-то заболеваний, стоит обязательно обратиться к врачу.

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#здоровье
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К марафону «Роддом, достойный доверия» уже на старте подключились 3 тыс человек
28 ноября 2023, 15:00

Фото: Минздрав МО

В Московской области 27 ноября стартовал онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия». В первый же день в нём приняли участие около 3 тыс человек, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе марафона перинатальные центры рассказывают о себе, разных видах родов, уникальных технологиях и методиках, историях спасения и многом другом. 
«Мы видим, что марафон востребован среди будущих мам. В ходе него можно не только познакомиться с системой родовспоможения региона, но и задать волнующие вопросы. Всего в первый день к марафону подключились порядка 3 тыс человек», – пояснила Стригункова.
Онлайн-марафон завершится 4 декабря розыгрышем призов. Среди участников разыграют три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое. 
 
Расписание онлайн-марафона «Роддом, достойный доверия» можно найти на сайте
 
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#подмосковье
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Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково
28 ноября 2023, 14:45

Фото: администрация городского округа Кашира

В Сколково состоялась III ежегодная конференция Фонда международного медицинского кластера.
Она была посвящена важнейшему направлению в современной медицине – человекоцентричному здравоохранению. Главный врач Каширской больницы Юрий Володин стал участником конференции.

Человекоцентричная медицина – это подход, при котором не только болезнь, но и сам человек в целом, с его психологическими и социальными потребностями, находится в центре внимания. Это направление подразумевает индивидуальный подход к пациентам.

На конференции рассмотрели 12 сессий, которые охватили широкий спектр актуальных тем, в их числе вопросы эффективного управления в госсистеме здравоохранения, а также роль человекоцентричности в данном процессе, разработка национальных стандартов для медорганизаций и проблематика выгорания врачей.

«Человекоцентричность в медицине-необходимость. Каждый пациент уникален. Важно учитывать это в нашей работе. Участие в конференции позволяет нам получить ценные знания и практические методики. Мы их планируем внедрять в нашей больнице», –сообщил Юрий Володин.  
Мероприятие явилось платформой для обмена опытом и знаниями между ведущими экспертами в области медицины.

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#здоровье
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#новости подмосковья
#кашира
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Электростальские врачи сделали пациентке одновременно две операции
28 ноября 2023, 14:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Электростальской больницы удалили пациентке жёлчный пузырь и кисту диаметром 20 см. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 53-летняя женщина с хронической желчекаменной болезнью и нарушением жирового обмена третьей степени. Выяснилось, что целый год её беспокоили боли в животе. В поликлинике женщину обследовали и обнаружили камни в жёлчном пузыре и кисту яичника больших размеров – 20 см в диаметре. 
 
Врачи гинекологического отделения и хирургической решили провести комплексную операцию, то есть за одно вмешательство удалить и кисту, и жёлчный пузырь. 
 
«Операцию выполнили малоинвазивным способом – через несколько небольших проколов. Совместная работа двух профилей помогает решить несколько проблем со здоровьем при помощи современных высокотехнологических методик на новейшем оборудовании и минимальном воздействии наркоза на организм с малой кровопотерей», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Николай Тюняев.
Восстановление после операции прошло быстро. Через четыре дня женщина была выписана домой.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Врач Чудаков: Жирная пища повышает риск возникновения простуды
28 ноября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что риск простудных заболеваний повышают жирная пища, а также недосып.
«Существуют провоспалительные продукты, которые создают неблагоприятную среду в организме и приводят к заболеваниям. К ним относятся растительные масла, сахар, красное мясо, копчёные и маринованные продукты. Стоит быть осторожными с приёмом жирных кислот, в частности омеги-6, так как её дефицит есть совсем у немногих, а переизбыток этого микроэлемента приводит к воспалениям в организме», — отметила в беседе с RT Чудаков.

Кроме недосыпа и неправильного питания ослабляют иммунитет отсутствие достаточной физической нагрузки и стресс.

В то же время в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заболеваемость гриппом в России растёт четвёртую неделю подряд.

«Рост числа заболеваний гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастах. Тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд показывают вирусы гриппа. Напоминаем, вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, у пожилых людей, детей и беременных женщин», – приводит АГН «Москва» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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#иммунитет
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Диетолог Круглова назвала безопасную дозу мёда
Диетолог Круглова: В сутки можно употреблять 5-6 ложек мёда
28 ноября 2023, 13:40

Фото: istockphoto.com/Alena Bogdanova

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила о том, что среднестатистическому взрослому человеку стоит есть не более пяти-шести ложек мёд в день.
«Если говорить про взрослого человека, то мы отталкиваемся от такого понятия, как добавленный сахар, и мёд входит в это количество. Безопасная доза – 30 г в сутки. В чайной ложке мёда примерно 5-6 г сахара, то есть в сутки можно употребить пять-шесть чайных ложек при условии, что других сладостей человек не ест», — пояснила в беседе с «Москвой 24» врач.

При этом, по её словам, ограничений по времени в употреблении мёда нет.

А специалисты Роспотребнадзора, в свою очередь, рекомендовали заваривать иван-чай для укрепления иммунитета. Как передаёт utro.ru, в иван-чае содержатся алкалоиды, сахар и дубильные вещества, витамины В и С, а также полезные минеральные вещества, такие, как марганец, кальций, медь или железо.

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#здоровье
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В больнице Каширы состоялся семинар для врачей
28 ноября 2023, 13:23

Фото: администрация городского округа Кашира

В каширской больнице прошёл семинар для врачей.
Его организаторами выступили внештатные гепатологи Министерства здравоохранения Московской области. Мероприятие было нацелено на обновление и углубление знаний, касающихся диагностики и лечения заболеваний печени.

Михаил Калашников выступил с лекцией, посвященной основным заболеваниям печени и новейшим методикам их лечения. Подходы и исследования Калашникова в данной сфере представляют собой ценный ресурс для практикующих врачей.

Екатерина Исаева подробно рассказала о теме гепатоцеллюлярного рака печени. На семинаре обсудили современные методы диагностики и лечения, подчеркнув важность своевременного выявления заболевания, а также адекватной терапии, чтобы улучшить прогноз и качество жизни пациентов.

«Этот семинар стал ключевым моментом в профессиональном развитии наших врачей. Обсуждение современных подходов к лечению и обмен опытом с коллегами повышает качество медицинской помощи, предоставляемой нашим пациентам»,- сказала замглавного врача Каширской больницы Елена Глухова. 
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#новости
#здоровье
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Ученые заявили о росте смертности от рака шейки матки в России
28 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/tiero

Ученые проследили динамику смертности от рака, вызванного теми причинами, которые можно устранить. Это курение, алкоголь, лишний вес и папилломавирусы человека, пишет РИА Новости.
Кандидат медицинских наук Антон Барчук, онколог из Европейского университета и ИТМО отметил, что в России смертность от онкологии выше, чем в среднем в Европе. Он изучил ситуацию с раком груди и шейки матки среди женщин северо-западных регионов страны, это примерно 13 миллионов человек.

Барчук установил, что число диагнозов рака груди с 1993 года в 2013 году выросло с 33 до 47 человек на сто тысяч населения в год, а цервикального рака - с 10,6 до 14,2. При этом смертность в первом случае снизилась с 17,6 до 15,7, а во втором — увеличилась с 5,6 до 6,7.
Он также спрогнозировал ущерб от этих двух типов рака. Для этого использовал такой показатель, как годы потерянной жизни в результате преждевременной смерти.

По его расчетам, к 2030-му от цервикального рака число смертей увеличится с 680 тысяч до 1,2 миллиона потерянных лет. При этом смертность от рака груди снизится до 1,8 миллиона. Барчук отметил, что оба вида рака можно выявить на ранних стадиях, а лечение уже доказало свою эффективность. Кроме того, число заболеваемости раком шейки матки можно снизить за счет вакцинации девочек-подростков от папилломавируса.

На днях международный коллектив ученых, в числе которых также оказался Барчук, основываясь на статистике 2020 года, выделили четыре главных фактора, повышающих риск онкологии: табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека. 
Папилломавирусы человека резко повышают риск рака шейки матки и других половых органов. При этом папилломавирус поражает главным образом сексуально активную молодежь.

Самую высокую смертность приносит рак, вызываемый курением. В России и Китае курит половина мужского населения.

«Миллионы смертей от рака на планете можно предотвратить. Наибольший эффект даст профилактика курени», — рассказал директор Cancer Research UK Йен Уолкер.

Число преждевременных смертей от рака, связанного с алкоголем и табаком, выше среди мужчин во всех странах. При этом женщины более подвержены риску онкологии из-за лишнего веса и папилломавируса.

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#табак
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Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть
28 ноября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/Ovidiu Dugulan

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за предыдущую неделю выросла на 32,8%. Количество госпитализаций по поводу COVID-19 увеличилось на 25,3%.
Такие цифры сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В штабе также добавили, что увеличение заболеваемости отмечено в 79 регионах России. В 27 регионах показатель заболеваемости превышает средние данные по стране. Количество госпитализаций увеличилось в 66 субъектах РФ.

Всего за неделю было госпитализировано 8 018 человек с диагнозом коронавирус. Излечились за этот период 54 597 человек, что на 37,9% больше, чем за предыдущую неделю. Скончались от COVID-19 за 47-ю неделю 90 человек.

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