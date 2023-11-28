Врач Велиханов заявил о росте популярности блефаропластики

Второй подбородок может проявлять даже у худых людей. Причины этому могут быть разные, начиная от плохой осанки, заканчивая сахарный диабет. Об неочевидном симптоме болезней рассказала пластический хирург Василиса Перушкина в беседе с «Аргументы и факты».