Врач Велиханов заявил о росте популярности блефаропластики

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Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Рашид Велиханов заявил, что в последнее время заметную популярность как среди женщин, так и среди мужчин приобрела блефаропластика — удаление избытков тканей верхних или нижних век.
«Сегодня блефаропластика востребована вне зависимости от пола и возраста. В некоторых случаях, при особенностях строения, даже в молодом возрасте может потребоваться операция. Она актуальна для пациентов с азиатской внешностью, которые хотят сделать так называемую европеизацию век. Многие пациенты обращаются для коррекции возрастных изменений», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Он подчеркнул, что в последние годы такая операция обрела популярность и среди мужчин.
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