Врач Видяскин: Ринит и синусит могут стать причинами кровотечения из носа

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Врач-терапевт Игорь Видяскин заявил, что причинами кровотечений из носа могут быть ринит и синусит, поскольку из-за этих недугов может нарушиться нормальный кровоток.
Также кровь носом может идти из-за артериального давления.
По словам врача, причинами такого явления могут стать сухость слизистой оболочки носа, а также нарушения, связанные со свертываемостью крови.
Повлиять на кровотечение из носа могут и некоторые лекарственные препараты, принимаемые людьми.
Ранее научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов заявил, что всем, а в частности людям старше 50 лет, важно общий, а также биохимический анализ крови.
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«Высокое артериальное давление может оказывать дополнительную нагрузку на сосуды носа, что может привести к их повреждению и возникновению носовых кровотечений», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.
Повлиять на кровотечение из носа могут и некоторые лекарственные препараты, принимаемые людьми.
Ранее научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов заявил, что всем, а в частности людям старше 50 лет, важно общий, а также биохимический анализ крови.
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Мелисса Тимофеева