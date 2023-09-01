Врач Вишнева рассказала, как лечить отит у детей

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«Важно помнить, что современные клинические рекомендации выступают против назначения системных антибиотиков при отите. Об этом должны помнить педиатры и знать родители, чтобы исключить нерациональное применение этих препаратов. Детям при отите рекомендована местная комбинированная терапия», – пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Вишнева.
До этого врач, телеведущая Елена Малышева напомнила о том, что наиболее полезным для здоровья является тёмный шоколад с наименьшим содержанием сахара. Как передают utro.ru со ссылкой на Первый канал, именно в тёмном шоколаде содержится больше катехинов, защищающих организм от негативного влияния радикалов и развития раковых клеток, чем в белом или молочном. По словам медика, эти вещества — отличные стимуляторы работы головного мозга.
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