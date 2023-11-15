Врач Владимир Круглый прокомментировал рост заболеваемости корью в России

Фото: istockphoto/Hit Stop Media
Врач подчеркнул, что вакцина поставляется в регионы в необходимых объемах и в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации; ее недостатка не наблюдается. При возникновении вспышки заболевания и угрозе эпидемии проводится дополнительная иммунизация взрослого населения.
«К сожалению, в настоящее время в силу появления некоего «антипрививочного движения» происходит достаточно много необоснованных отказов от вакцинации, которая является строго добровольной», — посетовал врач.
Чем больше будет таких отказов от иммунизации, в том числе и среди родителей в отношении своих детей, тем сильнее возрастёт риск возникновения и распространения инфекций, подчеркнул эксперт. В качестве примера он привел ситуацию в Европе 10-15 лет назад, когда со снижением иммунной прослойки среди населения тут же стали возникать опасные болезни, которые по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считались полностью побеждёнными.
В заключение врач отметил, что самым надёжным способом уберечься от кори является вакцинация в соответствие с Национальным календарём прививок. Корь вовсе не такая лёгкая болезнь, как иногда принято считать, и защититься от нее можно только с помощью прививки, которая даёт устойчивый иммунитет, подытожил Владимир Круглый.
Читайте также:
Корпус МГУ в Москве закрыли из-за вспышки кори
На Камчатке выявили первый случай гонконгского гриппа
Врач Мескина рассказала об особенностях вакцинации детей, пожилых и беременных