Врач Волкова перечислила причины возникновения мигрени

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Врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины возникновения мигрени. Среди них дефициты магния, железа и витаминов группы В. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
Волкова добавила, что спровоцировать приступ могут недостаток и избыток сна, конец менструального цикла и чрезмерное потребление алкоголя.
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