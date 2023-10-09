Врач Волкова перечислила причины возникновения мигрени

Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ. Об этом в разговоре с ТАСС заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции.