Врач Вялов назвал пищевую привычку, которая разрушает кишечник

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Голодание, фанатичное отношений к диете может серьёзно навредить здоровью кишечника и даже разрушить этот пищеварительный орган.
Об этом в своём Telegram-канале предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Вялов напомнил, что нормой питания в день для взрослого человека считается 1 кг пищи, не меньше. Сокращение этой нормы до 300 г гарантировано приведёт к проблемам с кишечником.
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«Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», —считает гастроэнтеролог. По его словам, перегибы в диетах приводят к заболеваниям кишечника.
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Мария Фирсова