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Врач Вялов рассказал, как справиться с чувством тяжести после переедания

11 сентября 2023, 05:47
Фото: iStock/Doucefleur

Фото: iStock/Doucefleur

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Телеграм-канале рассказал, как можно справиться с чувством тяжести после переедания.
«Основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь. Пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная может давать длительные боли», — говорится в публикации.

Специалист добавил, что ситуативное переедание зачастую нарушает работу желудка, так как большое количество еды сложно переварить.


В таких случаях прием ферментов бесполезен, предупредил Вялов. С неприятными ощущениями поможет справиться холодная или газированная вода, добавил гастроэнтеролог.

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#вода
#врач
#здоровье
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Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом
11 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/wildpixel

Врач-инфекционист Мескина предупредила гипертоников об опасности заражения COVID-19 и гриппом одновременно (так называемая коинфекция).
«Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется», — пояснила врач в беседе со столичным изданием «Вечерняя Москва».

​По словам Елены Мескиной, крайне важно регулярно проходить детальное медицинское обследование, а также своевременно вакцинироваться — как от гриппа, так и от COVID-19.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что самыми смертоносными и опасными на планете являются ВИЧ и лихорадка Денге.

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#covid-19
#грипп
#инфекция
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Врач Лебедева назвала самую вредную для организма кашу
Врач-гастроэнтеролог Лебедева: Манная каша разрушает организм не хуже сахара
10 сентября 2023, 23:36

Фото: iStock/Максим Крысанов

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что каша с молоком является не самым лучшим вариантом для завтрака. В своем Телеграм-канале она также предупредила, с какой крупой стоит быть осторожней.
По словам врача, манная каша, на которое выросло множество поколений, раньше была популярна, так как не было сбалансированных смесей для детского питания. Однако манка, по сути, является побочным продуктом, который остается после производства пшеничной муки, поэтому эта крупа не содержит витаминов и минералов.

Кроме того, в манке содержится глютен, поэтому она не подходит людям с его непереносимостью, а также при аутоиммунных заболеваниях, подчеркнула Лебедева.

Она добавила, что манная каша на 85% состоит из быстрых углеводов и не содержит клетчатки, а медики часто сравнивают манную крупу с сахаром или белой мукой. Они не дают питательных веществ организму, при этом повышают уровень глюкозы в крови и способствуют развитию диабета.

«Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается и инсулина нужно еще больше», — предупредила специалист.

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#врач
#медики
#еда
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В парках 12 округов Подмосковья в выходные можно будет проверить здоровье
08 сентября 2023, 22:11

Фото: Минздрав МО

В предстоящие выходные в парках Московской области продолжится акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 12 городских округах.
«Медики работают в городских парках Подмосковья по выходным с начала лета. Жители Подмосковья могут объединить прогулку в парке с заботой о здоровье. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», - рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе осмотра пациенты проходят антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, сдают общий анализ крови и другие анализы. При необходимости врачи направят гражданина в поликлинику для прохождения более углублённого обследования. 


 
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#здоровье
#парки
#подмосковье
#московская область
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Врач Разаренова заявила о положительном влиянии маркировки вредных продуктов
08 сентября 2023, 21:12

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова высказала мнение о том, что маркировка вредных продуктов положительно скажется, в частности, на проблеме ожирения у детей.
Она пояснила, что проблема ожирения у ребёнка зачастую вызвана не только и не столько генетической предрасположенностью, сколько неправильным питанием и незнанием родителей о вредоносности некоторых продуктов.

«В медицинском сообществе проблема неправильного питания давно является социально важной. Неправильное пищевое поведение возникает не только благодаря генетической памяти, но и из-за общей неграмотности населения относительно влияния питания на организм, что приводит к ожирению у населения, в том числе у детей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Разаренова.

По её мнению, маркировка позволит потребителю сделать выбор в пользу другой, более качественной и полезной пищи.

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#здоровье
#мясо
#маркировка
#продукты
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Более 3 млн человек планируют привить от гриппа в Петербурге в этом году
08 сентября 2023, 20:31

Фото: istockphoto.com/Alernon77

Врач-эпидемиолог отдела мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» кандидат медицинских наук Зинаида Калинина заявила, что в 2023 году в Санкт-Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3 240 тыс. человек.
«Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой рекомендовано охватить прививками против гриппа не менее 60% от численности населения и не менее 75% от численности тех, кто относится к группам риска. Ежегодно в нашем городе от гриппа прививаются до 60% населения. В 2023 году планируется привить 3 240 тыс. человек, что составит 60%», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Калинина.

Такие меры нужны для того, чтобы не допустить эпидемии вируса.

Она добавила, что кроме вакцинации мерами защиты от гриппа являются использование индивидуальных масок, перчаток и антисептиков, соблюдение дистанции и всех мер личной гигиены.
При появлении симптомов гриппа следует вызывать скорую помощь.

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#грипп
#вакцинация
#здравоохранение
#санкт-петербург
#здоровье
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Названа основная опасность виски
Хирург Умнов: Виски провоцирует развитие цирроза печени
08 сентября 2023, 20:16

Фото: istockphoto.com/WS Studio

Хирург Александр Умнов рассказал, что виски может спровоцировать развитие панкреатита, цирроз печени, язву желудка, алкогольную кардиомиопатии, аритмию и т.д.
«Виски может содержать фенол, уничтожающий эритроциты в крови. Может вызывать мужское бесплодие. Виски получают путем перегонки перебродившего сусла, которое готовится из ячменного солода, кукурузы, пшеницы или ржи. То есть в каком-то смысле, виски — это шотландский самогон», — добавил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова подчеркнула, что алкоголь является причиной возникновения хронического панкреатита в 70% случаев. Так, употребляя всего лишь 60-80 граммов спирта в день легко спровоцировать развитие этого заболевания.

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#алкоголь
#врач
#нарколог
#заболевания
#здоровье
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Россиянам объяснили, почему мёд не может заменить лекарства
Врач Константинова: «Витаминов и минералов в мёде гораздо меньше суточной дозы»
08 сентября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/Alena Bogdanova

Врач-терапевт Марина Константинова заявила, что в мёде недостаточно витаминной и минералов для суточной нормы, необходимой организму, поэтому заменить препараты он не может.
«Количество витаминов и минералов в меде гораздо меньше суточной дозы необходимой организму, овощи и фрукты значительно полезнее», — пояснила в беседе с Газета.ру Константинова.

При этом она отметила, что мёд всё же обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также способен обволакивать горло и снижать кашлевой рефлекс.

Врач рекомендовала употреблять мёд в первой половине дня, не смешивая его с другими продуктами.

А вот людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении лучше вовсе отказаться от этого продукта.

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#врач
#питание
#мёд
#лекарства
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В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19
В Британии 34 заболевших новым штаммом COVID-19, 28 из них — в доме престарелых
08 сентября 2023, 15:38

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86, из которых 28 случаев приходятся на один дом престарелых. Об этом сообщило британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).
Сообщается, что в данный момент врачи проводят работу на месте совместно с представителями властей графства Норфолк для того, чтобы не допустить распространения вируса. Медики госпитализировали пять человек, которые успели заразиться. Данные о летальных исходах не приводятся.

По информации медиков, предварительные выводы о новом штамме делать пока рано, однако он, вероятно, является достаточно заразным.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о повышении заболеваемости коронавирусом на 38% в период с 31 июля по 27 августа.

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#данные
#воз
#человек
#медики
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Раскрыты основные причины отравления шаурмой
Врач Жемчугов рассказал о причинах заболевания
08 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что к отравлению шаурмой, в первую очередь, приводит несоблюдения санитарных норм и мер гигиены при приготовлении продукта со стороны персонала.
«Попадают с рук персонала, не помытых после туалета, при плохо простерилизованных продуктах, нарушениях технологий и сроков хранения», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.

Такая халатность, по словам специалиста, может вызвать сальмонеллы, кишечную палочку, стафилококки.

Также бактерии могут попасть на продукт из окружающей среды.

При отравлении рекомендуется обращаться к врачу.

До этого сообщалось, что 23-летняя жительница Курской области умерла, отравившись шаурму. Случай массового отравления шаурмой зафиксирован в городе Льгов Курской области. По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.

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#отравление
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#здоровье
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