Врач Вялов рассказал, как справиться с чувством тяжести после переедания

Фото: iStock/Doucefleur
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Телеграм-канале рассказал, как можно справиться с чувством тяжести после переедания.
«Основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь. Пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная может давать длительные боли», — говорится в публикации.
Специалист добавил, что ситуативное переедание зачастую нарушает работу желудка, так как большое количество еды сложно переварить.
Читайте также:
Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом
Врач-гастроэнтеролог Лебедева: Манная каша разрушает организм не хуже сахара
Врач Разаренова заявила о положительном влиянии маркировки вредных продуктов
Диана Аванесян