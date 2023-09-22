Врач Ярцева раскрыла секрет долголетия японцев

Фото: iStock/Rawpixel
Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что нужно делать, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Япония вновь побила рекорд долголетия жителей. В стране насчитывается 92 138 человек, возраст которых превышает 100 лет.
По словам Ярцевой, главным фактором долголетия японцев является из отношение к жизни. Представители этой нации умеют регулировать свои эмоции, не позволяя возникнуть агрессивному поведению. Кроме того, они уважительно относятся к окружающим. Всё это позволяет им оставаться стрессоустойчивыми и увеличивать продолжительность своей жизни.
Также специалист в беседе с «Вечерней Москвой» отметила правильный рацион питания японцев. Они едят много морепродуктов и овощей. В то время как в России люди ежедневно употребляют в пищу жирные и жареные продукты, наносящие вред здоровью.
Кроме того, жители Японии ведут активный образ жизни и ежегодно проходят обследования у врачей. Они всегда прислушиваются к специалистам, сдают все необходимые анализы, чтобы сохранять своё здоровье. А вот россияне, наоборот, часто отказываются от посещения врачей и запускают своё здоровье.
Однако Ярцева рассказала, что приблизиться к успеху японцев можно и в России. Для этого необходимо вести активный образ жизни, насыщенный физическими нагрузками. Важно научиться контролировать негативные эмоции, чтобы они не привели к стрессу, вызывающему различные заболевания. Также немаловажно правильно питаться и регулярно посещать врачей.
Читайте также:
65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
Доктор Гинзбург назвал витамины, тормозящие старение
Нутрициолог Дубицкая назвала самый опасный овощ для пожилых людей
По словам Ярцевой, главным фактором долголетия японцев является из отношение к жизни. Представители этой нации умеют регулировать свои эмоции, не позволяя возникнуть агрессивному поведению. Кроме того, они уважительно относятся к окружающим. Всё это позволяет им оставаться стрессоустойчивыми и увеличивать продолжительность своей жизни.
Кроме того, жители Японии ведут активный образ жизни и ежегодно проходят обследования у врачей. Они всегда прислушиваются к специалистам, сдают все необходимые анализы, чтобы сохранять своё здоровье. А вот россияне, наоборот, часто отказываются от посещения врачей и запускают своё здоровье.
Однако Ярцева рассказала, что приблизиться к успеху японцев можно и в России. Для этого необходимо вести активный образ жизни, насыщенный физическими нагрузками. Важно научиться контролировать негативные эмоции, чтобы они не привели к стрессу, вызывающему различные заболевания. Также немаловажно правильно питаться и регулярно посещать врачей.
Читайте также:
65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
Доктор Гинзбург назвал витамины, тормозящие старение
Нутрициолог Дубицкая назвала самый опасный овощ для пожилых людей
Анастасия Чинкова