Врач Яруллов рассказал, как подготовить организм к зиме и не заболеть

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Врач-терапевт Линар Яруллов заявил, что зимой можно меньше беспокоиться о вирусных заболеваниях если заранее позаботиться о здоровье, скорректировать питание и сделать прививки. Об этом пишет «Лента.ру».
Яруллов отметил, что вакцинация помогает защитить организм от ненужных инфекций, активно распространяющихся в холодное время.
Врач добавил, что улучшить самочувствие помогут ежедневные умеренные физические нагрузки продолжительностью от тридцати минут — например, бег, танцы, плавание, баскетбол, обыкновенная ходьба или работа по дому. Кроме того, на иммунитете положительно сказывается здоровое питание.
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«Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем», — цитирует издание слова собеседника.
«Питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50 процентов растительной, 25 процентов белковой и 25 процентов углеводной пищи», — заключил терапевт.
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Диана Аванесян