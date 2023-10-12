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Врач Яруллов рассказал, как подготовить организм к зиме и не заболеть

Врач Яруллов: Бег и здоровое питание помогут укрепить иммунитет
12 октября 2023, 01:54
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Врач-терапевт Линар Яруллов заявил, что зимой можно меньше беспокоиться о вирусных заболеваниях если заранее позаботиться о здоровье, скорректировать питание и сделать прививки. Об этом пишет «Лента.ру».
Яруллов отметил, что вакцинация помогает защитить организм от ненужных инфекций, активно распространяющихся в холодное время.

«Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем», — цитирует издание слова собеседника.


Врач добавил, что улучшить самочувствие помогут ежедневные умеренные физические нагрузки продолжительностью от тридцати минут — например, бег, танцы, плавание, баскетбол, обыкновенная ходьба или работа по дому. Кроме того, на иммунитете положительно сказывается здоровое питание.

«Питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50 процентов растительной, 25 процентов белковой и 25 процентов углеводной пищи», — заключил терапевт.

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В Подмосковье с начала года после ЭКО родились более 1,3 тыс детей
11 октября 2023, 19:12

Фото: Минздрав МО

Благодаря современным репродуктивным технологиям, таким как ЭКО и криоперенос, в Подмосковье с начала года родились уже более 1,3 тыс детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для жительниц региона процедура проводится по медицинским показаниям бесплатно, в рамках ОМС. Доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохранённые в специальном температурном режиме. 
 
Процедура реализуется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в нацпроект «Демография». 
 
Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО размещена на сайте министерства по ссылке
 
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#минздрав мо
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#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном
11 октября 2023, 18:21

Фото: Istockphoto / vasiliybudarin

Такие горячие алкогольные напитки, как глинтвейн, не только не согревают в осенние холода, но и наносят вред организму. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Напитки, основу которых составляет нагретый алкоголь, опасны стремительным опьянением из-за быстрого всасывания при попадании внутрь организма. Есть и дополнительная опасность не рассчитать дозу, отметил специалист. 
«Нередки случаи, когда человек незаметно перебирает с такими кажущимися безобидными напитками, что приводит к несчастным случаям и отравлениям. А ещё надо помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Многие могут выпить сразу несколько порций такого коктейля и почувствовать себя плохо», – сказал Холдин.
Он рекомендовал согреваться в холодные дни такими традиционными напитками, как горячий чай или морс.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#нарколог
#алкоголь
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В Подмосковье молодые сотрудники скорой помощи пройдут повышение квалификации
11 октября 2023, 17:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные молодые специалисты среднего медицинского персонала пройдут курсы повышения квалификации на базе МОНИКИ, сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Для повышения качества обучения слушателей 36-часового цикла разделили на 11 групп по 20 человек. Обучение каждой группы проходит в течение шести дней. <…> », –подчеркнула заместитель главного врача по кадрам Анжела Синельникова.


Кроме этого, для эффективного восприятия информации проходят очные и дистанционные лекции, а также практические занятия по неотложной и экстренной помощи на симуляторе.


Стоит отметить, что обучение завершится в конце декабря для всех 220 молодых сотрудников. Также по итогам курсов специалистам будут проставлены баллы непрерывного медицинского обучения (НМО)


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#обучение
#человек
#медперсонал
#специалисты
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье закупили новое оборудование для хирургических операций
11 октября 2023, 16:39

Фото6 пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии привезли новое оборудование стоимостью 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.


Стоит отметить, что для проведения гинекологических операций было привезено четыре специализированных комплекта.


«Более мягкие и комфортные опоры, имитирующие натуральные движения ног человека, облегчат фиксацию на операционном столе, а также помогут уменьшить давление на голень, избежать излишнего компрессионного воздействия на подколенную область при проведении хирургических операций. <…>», — объяснил руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.


Кроме этого, опоры сделаны с учетом анатомических особенностей человека и помогут максимально уменьшить дискомфорт во время длительных операций.



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#мо
#оборудование
#московская область
#минздрав мо
#операции
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Пациентке областного онкодиспансера полностью вылечили рак корня языка
11 октября 2023, 16:02

Фото: Istockphoto / andrei_r

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли жизнь женщины с раком корня языка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Около полутора лет 68-летней женщина ощущала дискомфорт при глотании пищи, боль отдавала в ухо. По результатам обследований пациентке поставили диагноз «рак корня языка». 
 
После решения консилиума специалисты подмосковного онкодиспансера назначили пациентке курс химиолучевой терапии. Такое лечение обычно назначают в случае неоперабельного плоскоклеточного рака полости рта и горла. 
 
Через семь месяцев после прохождения лечения и контрольного обследования раковые клетки у пациентки обнаружены не были. 
 
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#подмосковье
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#онкология
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Не сиди на холодном, отморозишь придатки: Гинеколог развеяла главный женский миф
Гинеколог Ерофеева рассказала о заболеваниях из-за переохлаждения
11 октября 2023, 15:54

Фото: IStock/Doucefleur

История о том, нельзя сидеть на холодном из-за риска отморозить придатки, является мифом. Об этом «Радио 1» рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.
По словам специалиста, воспалительные процессы женской половой сферы возникают из-за инфекции в организме.
«В подавляющем большинстве случаев – это инфекции, передаваемые половым путём, также внутрь может попасть инфекция при нарушении гигиены. Конечно, переохлаждение может быть фактором, который спровоцирует воспалительный процесс, но в небольшом проценте случаев», — сказала Любовь Ерофеева.
При этом врач рекомендовала всё же одеваться по сезону, поскольку переохлаждение может спровоцировать развитие других заболеваний.
«При переохлаждении низа живота может возникнуть цистит, но он тоже должен иметь инфекционное начало. То есть в организме должны жить микробы, чтобы проявилось заболевание. Также цистит может возникнуть из-за дефектов иммунитета или при некоторых позах при сексуальных контактах», — добавила врач.
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#инфекция
#врач
#женщины
#заболевания
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Врач призвал отказаться от телефонов и искать людей с деменцией
Врач Новосёлов назвал осень самым опасным временем года для людей с деменцией
11 октября 2023, 15:05

Фото: IStock/PIKSEL

Осень – одно из самых опасных времён года людей с деменцией. В этот период наступают холода, которые могут негативно сказаться на здоровье больных. Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов рассказал «Радио 1», как опередить человека с деменцией, и чем ему можно помочь.
У людей с деменцией слабые адаптационные возможности, поэтому смену климата они переносят тяжело. К тому же, при низких температурах люди с деменцией часто переохлаждаются, так как часто они одевают не по погоде.
«Человека с деменцией можно определить по признакам социальной запущенности. Как правило, они неряшливо одеты или одеты не по погоде, бывает даже в домашних тапочках выходят на улицу, в халатах. У них растерянный вид, они не знают, куда идти. На это надо обращать внимание», — сказал Новоселов.
Врач подчеркнул, что люди могут не заметить человека, которому нужна помощь, потому что постоянно смотрят в телефоны. Однако если есть подозрения, что человек потерялся, нужно не бояться ему помочь.
«Человек может даже назвать адрес, куда он едет, может сказать, что он едет к племяннику или внуку. Они также могут называть адрес, по которому проживали в детстве. Но если вы всё же подумали, что у человека проблемы, можно вызвать наряд полиции или обратиться по телефону 911. Важно дождаться специалистов, чтобы передать человека прямо в руки. Ничего страшного, если это будет ошибка. Будет гораздо хуже, если такой человек будет просто кататься по метро, потому что никто на него не обратит внимание», — заявил Валерий Новоселов.
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#телефоны
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#человек
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Врач Новоселов предсказал увеличение числа людей с деменцией в России
Геронтолог Новоселов: людей с деменцией в России станет в разы больше
11 октября 2023, 14:52

Фото: IStock/DimaBerkut

По неофициальным данным в России проживают порядка двух миллионов человек с деменцией. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, в будущем, это число вырастет в несколько раз.
Специалист отметил, что деменция — это результат нарушения когнитивных процессов. В молодом возрасте деменция встречается значительно реже, чем у лиц старших возрастных групп. Валерий Новоселов отметил, что население России в ближайшие 30 лет будет стареть, а в месте с этим произойдёт и увеличение числа людей с деменцией.
«По оценкам специалистов, в России порядка двух миллионов человек с деменцией, то есть на 100 жителей приходится полтора человека с деменцией. А до 2050-го году прогнозируется, что население будет стареть: количество людей старше 60 лет увеличится в три раза, людей старше 85 лет станет в четыре раз больше, количество людей старше 100 лет станет больше в семь раз. Поэтому деменция станет проблемой этого мира, этого времени», — отметил врач.
Специалист предложил создать специальный реестр, куда будут входить люди с нарушениями работы головного мозга. Он также предложил формировать специальные QR-коды для людей, которые помогут людям определять людей с деменцией и помогать им на улице, если те заблудились.

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#врач
#человек
#население
#нарушения
#люди
#пенсионер
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Сомнолог Кудинов назвал лайфхак для лёгкого пробуждения осенью и зимой
Сомнолог Кудинов объяснил, почему осенью и зимой сложно проснуться
11 октября 2023, 13:40

Фото: IStock/gorodenkoff

С наступлением осени процесс пробуждения занимает дольше времени, но этому есть объяснение. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил, что это связано с физиологическими особенностями человека. В беседе с «радио 1» он рассказал, как облегчить этот процесс.
Чтобы пробуждение было быстрым, нужно дать больше света организму. Специалист рекомендовал с утра включать максимальное количество света в доме.
«Если когда у нас белые ночи, то нам надо шторы затемнять, то когда у нас становится темно, то нам надо зажигать свет. Желательно, чтобы в доме были лампы дневного света, а не просто лампы накаливания. Нам надо по максимуму включать свет, чтобы запустить процесс пробуждения, чтобы на сетчатку глаза попадало как можно больше света. Тогда у нас быстрее уходит сонливость. Также с утра очень хорошо помогает утренний душ», — объяснил Павел Кудинов.
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