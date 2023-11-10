Врач Заславская: Нужен индивидуальный подход в лечении постковидного состояния

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Врач-терапевт, профессор Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская заявила, что при лечении постковидного состояния необходимо ориентироваться на индивидуальные параметры и особенности пациента.
«Постковидное состояние является серьёзной проблемой, требующей комплексного и индивидуального подхода к лечению. Важно учитывать все проявления и симптомы у пациента, консультироваться с опытными специалистами и следовать рекомендациям для восстановления здоровья и улучшения качества жизни», — отметила в беседе с Pravda.Ru Заславская.
Специалисты напомнили, что постковидное состояние может проявляться по-разному, однако чаще всего оно выражено в слабости, немощности, депрессии, поражении периферических нервов и обострении хронических заболеваний.
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