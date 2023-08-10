Врач Жемчугов: Вспышки заболеваемости новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 не будет

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Доктор медицинских наук врач, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что вспышки заболеваемости из-за быстро распространяющегося в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма COVID-19 не состоится.
«Омикрон — мягкий штамм. В мире мощнейший коллективный иммунитет, и то, что он распространяется, фактически это на пользу. Происходит обновление коллективного иммунитета там, где он ослабел, и, наоборот, это укрепляет позиции всего мирового населения перед грядущим осенне-зимним периодом», — прокомментировал в беседе с RT Жемчугов.
А вот профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов предположил, что население готовят к новой пандемии, но не коронавирусной. Так, открытие в Солсбери новой биолабораториидля изучения способов противодействия биотерроризму и потенциальным новым естественным инфекциям, по мнению эксперта, напоминает постановку.
«Сейчас наблюдаем мизансцену, нас настраивают на будущую пандемию. Уже начинают вещать пролог, предвосхищая, как всё может повернуться. Уже предпринимались попытки накачать информационное пространство. Периодически нам рассказывают про холеру у нас в стране и пытаются запугать другими болячками», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Иванов.
Он пояснил, что делается это для запугивания населения, а также лишения людей критического мышления.
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