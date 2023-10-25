Врач Зубарева: Стресс может вызывать изжогу и вздутие

Фото: iStock/Sinenkiy
«Главные симптомы стресса, которые мы при этом «нутром чувствуем» — изжога, вздутие или нарушения перистальтики», — рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Врач посоветовала для борьбы со стрессом включить в ежедневный рацион продукты с высоким содержанием витамина B и омега-3 жирных кислот. В частности Зубарева призвала обратить внимание на жирную морскую рыбу, богатую перечисленными веществами.
«Также организм в стрессе нужно поддержать продуктами, богатыми магнием: дефицит этого микроэлемента негативно влияет на нервную систему, вызывает мышечное напряжение и расстройство сна», — заключила нутрициолог.
Читайте также:
Врач Эдигер заявил о необходимости приёма витаминов в межсезонье
Нейропсихолог объяснила, почему люди глупеют осенью
Подмосковный врач Патрин перечислил внешние признаки инсульта