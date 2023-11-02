Врач Звонков: мушки перед глазами опасны только в одном случае

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Иногда пациенты жалуются врачам на появление тёмных точек перед глазами или мушек. Врач-терапевт, автор книг «Пока едет скорая» и «Кровавый коктейль» Андрей Звонков рассказал «Радио 1», когда они появляются и как решить проблему.
Мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела. Специалист объяснил, что в этом случае кровь отливает от головы, а давление падает.
Обращаться к врачу нужно только тем, у кого эти явления наблюдаются часто и без причины. Если же мушки перед глазами появляются редко, то решить проблему поможет некрепкий чай.
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«Огоньки, звёздочки, мушки, птички, сеточка, чёрные пятнышки, – это всё мозговая симптоматика. К ней относится тошнота, головокружение, небольшая головная боль. Связано это с кровообращением в мозгу, изменением давления, наполнением кровью артерий в мозге. Когда вы встаёте резко, кровь от головы резко отливает, давление локально падает, то есть не во всём организме, а именно в голове», — сказал специалист.
«Это сигнал к тому, чтобы измерить артериальное давление, не низковато ли оно. Сигнал к тому, чтобы поесть или выпить стакан чая, можно ещё выпить полтаблетки аспирина, немного полежать. Если это происходит у человека, который не меняет положение тела, или приобретает системный характер головы, то у него явно есть проблемы с кровообращением в голове. В этом случае надо обращаться к неврологу, делать узи сосудов шеи головы, смотреть, какие проблемы», — сказал специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова