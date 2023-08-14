Врачи Егорьевской больницы спасли пожилую пациентку с пульсом 35 ударов в минуту

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Бригада скорой помощи привезла 83-летнюю женщину с низким пульсом в Региональный сосудистый центр Егорьевской больницы.
Пожилая пациентка рассказала врачам, что наблюдала у себя головокружение и слабость на протяжении недели, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики врачи выявили атриовентрикулярную блокаду, при которой нарушается работа проводящей системы сердца и импульсы сердечной мышцы сильно замедляются или совсем прекращаются.
Врачи экстренно приняли решение установить пожилой пациентке кардиостимулятор.
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В ходе диагностики врачи выявили атриовентрикулярную блокаду, при которой нарушается работа проводящей системы сердца и импульсы сердечной мышцы сильно замедляются или совсем прекращаются.
Врачи экстренно приняли решение установить пожилой пациентке кардиостимулятор.
«Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели установку блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования, операция прошла успешно и заняла час», — сказала врач-кардиолог Айсылу Сафина.На сегодняшний день женщина чувствует себя хорошо, она выписана под наблюдение врача.
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Алиса Сергиенко