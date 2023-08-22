Врачи из Балашихи удалили женщине огромную опухоль

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Онкохирурги удалили женщине 45-сантиметровую опухоль яичников в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе.
В онкологический диспансер доставили 71-летнюю женщину с жалобами на резкие боли в области живота, увеличение размер живота и кровянистые выделения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики врачи выявили у пациентки опухоль яичников огромных размеров. Такое состояние грозило пациентке внутрибрюшным кровотечением и летальным исходом. Врачи решили провести экстренную операцию.
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В ходе диагностики врачи выявили у пациентки опухоль яичников огромных размеров. Такое состояние грозило пациентке внутрибрюшным кровотечением и летальным исходом. Врачи решили провести экстренную операцию.
«Опухоль яичников достигла 7 кг и 45 см в диаметре, что занимало почти всю брюшную полость. Во время оперативного вмешательства мы удалили опухоль вместе с маткой и придатками, тем самым спасли жизнь пациентке. После материал был направлен на гистологию», — рассказала заведующая онкологическим (гинекологическим) отделением №4 Ирина Карьгина.Ведомство сообщает, что состояние пациентки улучшилось. Её выписали под наблюдение врача.
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Алиса Сергиенко