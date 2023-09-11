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Врачи из Долгопрудного спасли пациентку от многокилограммовой опухоли

11 сентября 2023, 16:01
Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Врачи Долгопрудненской областной больницы провели успешную операцию женщине, у который выявили 4,5 килограммовую опухоль.
Бригада скорой медицинской помощи доставила 54-летнюю женщину в гинекологическое отделение с острой болью и образованием в брюшной полости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Врачи провели МРТ-обследование пациентке, которое подтвердило факт наличия новообразования. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Оперативное вмешательство проводил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.


Операция усложнялась тем, что произошла спайка некоторые внутренних органов с новообразованием.

Операция прошла успешно, пациентку выписали из больницы на 5 день после операции, её самочувствие улучшилось.

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#операции
#служба
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Инфекционист Викулов развеял миф о рвоте при отравлении
Инфекционист Викулов назвал заболевания, при которых может начаться рвота
11 сентября 2023, 15:51

Фото: Halfpoint

Москвичка съела купленный возле метро арбуз, а спустя несколько часов ей стало плохо: началась тошнота и рвота. Она отказалась обращаться к врачу, а уже на следующий день скончалась. Близкие думали, что причиной гибели мог стать арбуз. Однако позже выяснилось, что женщина скончалась от острой сердечной недостаточности.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов также отметил, что рвота проявляется не только при отравлении. В беседе с «Радио 1» он заявил, что проблема может быть связана с неинфекционными заболеваниями.
«Рвота – это не только симптом отравления, рвота может быть при нарушении мозгового кровообращения у пожилого человека, при панкреатите и при холецистите, при желудочно-кишечном кровотечении и при опухоли мозга или при черепно-мозговой травме», — сказал Викулов.
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#арбуз
#отравление
#здоровье
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Нарколог Сараев: алкоголизм поразил высокие слои населения в России
11 сентября 2023, 15:22

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

В России удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев рассказал «Радио 1», что в России действительно снижается количество потребляемого алкоголя, в частности, среди подростков и молодёжи. Однако до сих пор многие россияне страдают от алкогольной зависимости.
«Мы представляем себе человека из маргинальной среды, низкого социального уровня, который пьёт только дешевые, крепкие алкогольные напитки, у него плохая работа или вообще нет её. Но сегодня мы видим, что алкоголизм поразил более высокие слои населения в социальном, финансовом плане. От этого страдают полные, благополучные семьи, у которых всё хорошо с финансами. Это опасно с точки зрения тенденции в социуме, потому что это работоспособное,  здоровое население. В среднем мы наблюдаем, что проблемы с алкоголем начинаются в диапазоне от 25 до 45 лет», — сказал Сараев.
Специалист подчеркнул, что многие позволяют себе выпить бокал вина раз в неделю и не видят в этом ничего страшного. Однако согласно рекомендации Всемерной организации здравоохранения, системой считается употребление алкогольных напитков чаще, чем раз в 10-14 дней.

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#нарколог
#напитки
#алкоголизм
#алкоголь
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Россиянам рекомендовали снизить потребление сахара при синдроме хронической усталости
Врач Демьяновская посоветовала снизить потребление сладкого при синдроме хронической усталости
11 сентября 2023, 14:10

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Врач Екатерина Демьяновская рассказала, что при синдроме хронической усталости важно нормализовать питание, в том числе, снизив потребление сахара.
«Фрукты и овощи дадут заряд бодрости из-за большого количества витаминов и минералов, нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты позаботятся о силе мышц, крупы обеспечат длительное насыщение. При синдроме хронической усталости важно избегать избытка сахара в рационе: после резкого прилива энергии от сладкого наступает спад и человек может чувствовать себя истощённым», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Кроме этого, при подобном недуге важно пролечить хронические заболевания, особенно те, которые связаны с дыхательной системой, а также скорректировать образ жизни и обеспечить себе полноценны сон. Врач отметила, что синдром хронической усталости может быть признаком анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и онкозаболеваний.

А нутрициолог Ольга Баян подтвердила заявила о пользе напитка из имбиря и лимона в межсезонье.

«Имбирь содержит аминокислоты, способные ускорять метаболические процессы в организме. Его можно условно назвать природным жиросжигателем. Он богат элементами, снижающими показатели плохого холестерина. А в лимоне есть большое количество витамина С, поэтому на напитке из этих ингредиентов делают акцент в межсезонье. Витамин С снижает общую нагрузку на организм, повышает сопротивляемость вирусам, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» врач.

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Диетолог Соломатина заявила о безопасности кофе для диабетиков

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#продукты
#врач
#заболевания
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#здоровье
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Диетолог Соломатина заявила о безопасности кофе для диабетиков
11 сентября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что кофе без сахара безопасно для людей, страдающих диабетом.
«Диабетикам можно пить кофе. Он имеет достаточно низкий гликемический индекс и к тому же улучшает работу печени. Только напиток должен быть несладкий», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Он уточнила, что людям с сахарным диабетом также можно пить кофе с молоком, поскольку такой напиток не будет не будет иметь высокого гликемического индекса.

До этого специалисты перечислили продукты, способные омолодить организм. К ним отнесли миндаль, морковь, томаты, авокадо. Как передаёт utro.ru, киви также полезно есть, поскольку он содержит много мелатонина, который способствует более свежему внешнему виду.

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#питание
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Названы продукты, усиливающие мигрень
Врач Бойко рекомендовала отказаться от шоколада и авокадо
11 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Ольга Бойко заявила, что авокадо, шоколад, а также твердые сорта сыра и красное вино способны усиливать приступы мигрени.
«Не рекомендуется принимать в пищу продукты, содержащие тирамин. Это шоколад, орехи, авокадо, из алкоголя – красное вино. Кроме того, твёрдые сорта сыра. Это те провоцирующие моменты, которые могут усиливать состояние», – приводит АГН «Москва» слова Бойко.

А вот актриса Елизавета Боярская представила полезный салат с сельдереем, зелёными яблоками, апельсином, бананом и грецким орехом. Как передают «Дни.ру», салат способен укрепить иммунную систему организма осенью, а также способствует стройности и красоте.

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#шоколад
#здоровье
#питание
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Почти 8 тысяч подмосковных жителей проверили своё здоровье в парках
11 сентября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В субботу и в воскресенье, 9 и 10 сентября выездные бригады врачей в рамках акции «Проверь здоровье в парке» работали в 12 городских парках.
С начала летнего сезона в подмосковных парках проводится акция «Проверь здоровье в парке» по проверке здоровья. 
«Это удобный формат, поскольку проверить свое здоровье можно, не посещая поликлинику. Во время прогулки в парке любой желающий может получить консультацию врача, сдать анализы. С начала проведения акции в ней приняли участие почти 8 тыс. человек, в том числе 304 — в эти выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови.

При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#рентген
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В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга в 2023 году
11 сентября 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В подмосковные медучреждения поступили новые передвижные рентген-аппараты типа С-дуга, которые позволят врачам непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом.

Новая современная медицинская техника поступила в областные больницы Люберец, Видного, Жуковского, Домодедово, Воскресенска, Мытищ и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Современное техническое оснащение необходимо для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 16 рентген-аппаратов типа С-дуга, которые используют врачи в операционных. На их закупку было направлено более 160 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#рентген
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Врач-нарколог Холдин рассказал, почему нельзя покупать ребёнку детское шампанское
11 сентября 2023, 10:27

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Специалисты рекомендуют прививать правильные привычки и здоровое отношение к трезвости как норме жизни детям с раннего возраста.
Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Главный воспитатель в жизни ребенка — его семья, поэтому пример ему должны подавать, в первую очередь, родители. Не устраивайте при ребенке бурных застолий с алкоголем, а лучше покажите, что любые семейные события в жизни можно и нужно отмечать без спиртного!», — рассказал психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. 

Необходимо исключить распитие детского шампанского на праздниках для того, чтобы в в будущем, такая игра не пришла в норму для ребёнка и в его стакане не оказался настоящий алкоголь.

Родителям нужно помочь ребёнку в поиске хобби, занятия по душе, творчества или спорта. По статистике, интересная жизнь ребёнка увлекает его больше, чем встречи с компаниями, где выпивают алкоголь.

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#нарколог
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#опасность
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#служба
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Врач Вялов рассказал, как справиться с чувством тяжести после переедания
11 сентября 2023, 05:47

Фото: iStock/Doucefleur

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Телеграм-канале рассказал, как можно справиться с чувством тяжести после переедания.
«Основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь. Пузырь чаще болит приступами, а поджелудочная может давать длительные боли», — говорится в публикации.

Специалист добавил, что ситуативное переедание зачастую нарушает работу желудка, так как большое количество еды сложно переварить.

В таких случаях прием ферментов бесполезен, предупредил Вялов. С неприятными ощущениями поможет справиться холодная или газированная вода, добавил гастроэнтеролог.

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