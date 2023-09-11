Врачи из Долгопрудного спасли пациентку от многокилограммовой опухоли

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Врачи провели МРТ-обследование пациентке, которое подтвердило факт наличия новообразования. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Оперативное вмешательство проводил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.
Операция прошла успешно, пациентку выписали из больницы на 5 день после операции, её самочувствие улучшилось.
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