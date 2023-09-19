Врачи из Долгопрудного удалили редкое образование величиной с кулак

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Не так давно женщина стала испытывать боль при ходьбе, поэтому обратилась за медицинской помощью. Врачи направили пациентку на МРТ, которое показало липомообразное новообразование над бедренными артериями и венами.
«Достаточно сложная операция заняла порядка 2 часов, в ходе которой нужно было отделить от кровеносных сосудов новообразование размером 10 на 6 сантиметров. Сложность операции заключалась в том, что образование нужно было отделить от кровенесущих магистралей, а не просто вырезать. И обошлось без протезирования артерии, так врачам удалось её отделить», — поделился заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
Новообразование направлено на гистологическое исследование, чтобы узнать происхождение образования.
Самочувствие пациентки улучшилось и её выписали на амбулаторное лечение.
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