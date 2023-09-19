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Врачи из Долгопрудного удалили редкое образование величиной с кулак

19 сентября 2023, 17:07
Фото: istockphoto / Gumpanat

Фото: istockphoto / Gumpanat

Долгопрудненские хирурги удалили пациенту редкое образование над бедренными артериями и венами величиной с кулак.
48-летняя женщина заметила образования в области бедра в мае текущего года, которое не вызывало болевых ощущений, но увеличивалось в размере, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Не так давно женщина стала испытывать боль при ходьбе, поэтому обратилась за медицинской помощью. Врачи направили пациентку на МРТ, которое показало липомообразное новообразование над бедренными артериями и венами.

«Достаточно сложная операция заняла порядка 2 часов, в ходе которой нужно было отделить от кровеносных сосудов новообразование размером 10 на 6 сантиметров. Сложность операции заключалась в том, что образование нужно было отделить от кровенесущих магистралей, а не просто вырезать. И обошлось без протезирования артерии, так врачам удалось её отделить», — поделился заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Новообразование направлено на гистологическое исследование, чтобы узнать происхождение образования.

Самочувствие пациентки улучшилось и её выписали на амбулаторное лечение.

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Порядка 600 тыс. жителей Подмосковья получили консультацию врача через интернет
19 сентября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 600 тысяч жителей Московской области проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации через интернет.

Жители Московской области могут получить консультацию врача по итогам диспансеризации онлайн, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения Подмосковья. На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учёте из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Врачи дают консультации пациентам на основе их анализов и обследований.

Осуществить запись на консультацию врача через интернет можно на портале госуслуг, на приёме врача, по номеру 112.

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В Петербурге могут вновь начать разворачивать стационары-трансформеры
19 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Комитете по здравоохранению сообщили, что в случае необходимости будут организованы стационары-трансформеры для инфекционных больных, однако сейчас такой необходимости нет. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Сообщается, что на данный момент в Санкт-Петербурге врачи отмечают рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями, однако он не такой резкий, как во время пандемии.

«Несмотря на определённый рост заболеваемости, она находится на минимальных значениях и обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной. Значимого роста случаев новой коронавирусной инфекции в настоящее время не отмечается», — приводит слова Комздрава «Петербургский дневник».

Отмечается, что если рост числа заболевших будет увеличиваться, тогда в городе будут задействованы стационары-трансформеры.

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#грипп
#коронавирус
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Ученые выяснили, что увеличивает риск сердечного приступа у мужчин почти в два раза
CCQO: напряженная работа повышает риск сердечного приступа у мужчин на 49%
19 сентября 2023, 14:31

Фото: istock / wildpixel

Канадские ученые из Университета Квебека провели исследования на тему связи условий труда с заболеваниями сердца. Исследование опубликовано в журнале Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes (CCQO).
Исследователи пришли к выводу, что напряжение на работе может повышать риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы на 49% у мужчин. Причем, такой закономерности не было выявлено у женщин. 

Как заявляют ученые, перенапряжение на работе может возникнуть не только из-за физической нагрузки, но и из-за недостаточной оплаты труда за проделанный объем работы или отсутствие поощрений в виде похвал или признания заслуг. Также может повлиять отсутствие права голоса в принятии каких-либо решений на рабочем месте или наоборот, перегруз человека должностными обязанностями. 

Кроме того, ученые заявили, что стресс на работе влияет на здоровье мужчины также сильно, как ожирение. 

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#стресс
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#сердце
#болезни
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Кардиолог Фомичева назвала болезни сердца, которые часто проявляются у подростков
Врач Фомичева: ОРВИ и грипп могут привести к болезням сердца у подростка
19 сентября 2023, 14:06

Фото: iStock/kimberrywood

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева заявила, что среди болезней сердца, которые зачастую проявляются у подростков, это врожденные пороки сердца. Это структурные аномалии, присутствующие у ребенка с рождения, однако ранее не были диагностированы. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что порок сердца может оставаться бессимптомным до определенного возраста. По словам кардиолога, также к болезням сердца у подростков относятся аритмии. Они могут быть не только наследственными, но и приобретенными. Они появляются в случае употребления наркотиков, длительного стресса или неправильного образа жизни. Если аритмии выявить своевременно, то их можно обратить.

К заболеваниям сердца у подростков также относится инфекционный эндокардит. При таком заболевании воспаляется внутренняя оболочка сердца и клапанные структуры. Чаще всего оно вызвано бактериальной инфекцией.

«Другое достаточно распространенное заболевание у подростков — артериальная гипертензия. В молодом возрасте оно чаще всего является вторичным заболеванием, поэтому важно найти причину гипертонии», — приводит слова Фомичевой «Газета.Ru».

Кардиолог добавила, что если у ребенка появились боли в груди, учащенный пульс, обмороки или быстрая утомляемость, то нужно сразу же обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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#кардиолог
#сердце
#подростки
#дети
#болезнь
#здоровье
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Вирусолог Аграновский развеял миф о новом штамме коронавируса «Пирола»
Вирусолог Аграновский: нужно переделать вакцину под новый штамм «Пирола»
19 сентября 2023, 14:02

Фото: IStock/peterschreiber.media

Московских врачей обязали принимать заболевших в масках и перчатках. Как сообщают СМИ, связано это с возвращением коронавируса и сезонной простуды. Кроме того, медиков готовят к новому штамму «пирола». Ранее о новом варианте коронавируса сообщил и Роспотребнадзор.
Как рассказал «Радио 1» профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский, новый подштамм «омикрона» похож на своих предшественников: он заразен, но почти не опасен. По словам специалиста, россиян не нужно переживать из-за нового вируса.
«Возможно, потребуется переделка вакцины под “омикрон”, и, в частности, под этот штамм. Потому что они меняются, они уходят от антител, которые образовались в ответ на ранее перенесенные коронавирусные инфекции. Это становится одной из сезонных ОРВИ», — сказал Аграновский.
Также вирусолог отметил, что возвращения антиковидных мер ждать не стоит. По его мнению, власти не будут снова вводить масочный режим и изоляцию, переделывать больницы под ковидные госпитали.
«Конечно, когда заболели тысячи людей, то кто-то может заболеть тяжело; есть люди с ослабленным иммунитетом, группы риска, — вот им можно сделать вакцинацию. Но “омикрон” — сам по себе обязательная вакцина. Он рано или поздно найдёт и ковидоскептика, и вакциноненавистника, и всех их проиммунизирует. Люди почихают, покашляют и приобретут антитела», — добавил Аграновский.
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#орви
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#масочный режим
#антитела
#вирусолог
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«Пережиток прошлого»: Ученые назвали женский оргазм атавизмом
JOEZ: Ученые назвали женский оргазм эволюционным атавизмом
19 сентября 2023, 13:47

Фото: istock / Deagreez

Женский оргазм долгое время оставался предметом исследований ученых. Ученые из университета в Пенсильвании пришли к выводу, что оргазм у представительниц прекрасного пола является атавизмом.

Исследование опубликовали в научном журнале Journal of Experimental Zoology. Оргазм у женщин не несет эволюционной функции, но может интерпретироваться как поощрение партнера или фактор изменений в теле женщины, который повышает шансы на зачатие.

Исследователи пришли к выводу, что женский оргазм является атавизмом. Атавизм это явление, при котором у человека проявляются признаки, утраченные в процессе эволюции, но присутствующие у далеких предков.

Так, например, у древних млекопитающих клитор был частью влагалища и во время полового акта предусматривалась его стимуляция. Но спустя время клитор «переехал» дальше от мочеполовой системы и стал менее стимулируемым органом. Именно этим ученые объясняют редкость и сложность достижения оргазма у женщин. 

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#ученые
#исследование
#женщины
#секс
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В Коломенской областной больнице начали капремонт лечебного корпуса в Озёрах
19 сентября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Корпус, в котором проведут капитальный ремонт, 1986 года постройки, за это время там не проводился ремонт.

В рамках капитального ремонта специалисты приведут корпус к единому стандарту мединицских учреждений, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На капремонт лечебного корпуса в Озёра выделено 627 миллионов рублей. 

«Большое внимание при проведении капремонта уделяется созданию комфортных условий для пациентов. Благодаря работам, в стационарном корпусе в Озёрах все палаты будут малой вместимости — рассчитаны на пребывание 2-4 человек, кроме того, в каждой будет оборудован санузел», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Специалисты уже проводят демонтаж и в рамках проекта капремонта будет изменена планировка всего здания, заменены коммуникации и обновится система вентиляции. 

После проведения капитального ремонта в корпусе больницы будет расположено отделение плановой и экстренной госпитализации, хирургическое отделение, приёмное, реанимация и анестезиология. Также, в планах оборудовать отделение гериатрии на 25 пациентов. 

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#капремонт
#человек
#больницы
#специалисты
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Исследователи выяснили, какой продукт помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера
PsyPost: Ученые выявили связь между употреблением сыра и болезнью Альцгеймера
19 сентября 2023, 13:21

Фто: istock / Sergei Fyss

Ученые из Южной Кореи провели исследования и выявили связь между регулярным употребление сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей.

Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее заметили, что японцы и японки, которые часто едят сыр, обладают хорошей памятью и внимательностью. Исследования опубликовал журнал PsyPost. В диагностике приняли участие более полутора тысячи японцев в возрасте от 65 лет. 

Ученые проверили рацион испытуемых на количество потребляемого сыра. Затем их способности испытали с помощью небольшого обследования психического состояния. Обследование состоит из заданий на внимательность, память, навыки речи и письма. Если испытуемые набирали менее 23 баллов из возможных 30 — это значило что их когнитивные способности на низком уровне, что характерно для болезни Альцгеймера.

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра внимательные и обладают лучшей памятью. Кроме того, они питаются более разнообразно и сбалансировано.

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В России идет рост заболеваемости коронавирусом

Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе

#ученые
#сыр
#исследование
#память
#болезни
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В России идет рост заболеваемости коронавирусом
Число выявленных за неделю случаев COVID в России выросло почти на 50%
19 сентября 2023, 12:34

Фото: istockphoto / JHDT Stock Images LLC

Число выявленных за неделю случаев коронавируса в России увеличилось почти в полтора раза, следует из данных оперативного штаба.
За неделю с 11 по 17 сентября в России коронавирусом заболели 11,5 тысяч людей, что почти на 50% больше, чем на прошлой неделе, тогда было выявлено 7,7 тысяч случаев.

На прошлой неделе были госпитализированы почти 2 тысяч человек, это на 20,6% больше по сравнению с предыдущей. По данным оперативного штаба, рост заболеваемости выявлен в 70 регионах, число госпитализаций — в 42.

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#роспотребнадзор
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#коронавирус
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