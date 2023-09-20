Врачи из Долгопрудного удалили у пациентки почти 5-килограммовую опухоль матки

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи Долгопрудненской областной больницы провели успешную операцию женщине, у который выявили 4,5 килограммовую опухоль.
Бригада скорой медицинской помощи доставила 54-летнюю женщину в гинекологическое отделение с острой болью и большим видимым образованием в брюшной полости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Врачи провели МРТ-обследование пациентке, которое подтвердило факт наличия новообразования. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Оперативное вмешательство проводил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.
Ситуация осложнялась тем, что образование давило на внутренние органы, вызывая непроходимость кишечника.
Операция прошла успешно, пациентку выписали из больницы на 5 день после операции, её самочувствие улучшилось.
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Врачи провели МРТ-обследование пациентке, которое подтвердило факт наличия новообразования. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Оперативное вмешательство проводил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.
«Операция происходила через большой разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе 25-сантиметровый в диаметре шар извлечь было бы невозможно. В настоящий момент фрагменты этого образования отправлены на гистологическое исследование», —рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы, Сергей Лисин.
Операция прошла успешно, пациентку выписали из больницы на 5 день после операции, её самочувствие улучшилось.
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Алиса Сергиенко