Врачи из Люберец спасли женщину с разрывом толстой кишки

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Люберецкие врачи прооперировали 51-летнюю женщину с разрывом толстой кишки
В областную больницу города Люберцы поступила женщина, 51 год, с жалобами на резкую боль в животе и повышенную температуру тела, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования, врачи диагностировали пациентке разрыв толстой кишки, произошедший в следствии образования дивертикула-мешковообразного выпячивания в сигмовидной кишке.
Такое состояние грозило пациентке интоксикацией и заражением крови, что могло привести к летальному исходу.
Врачи приняли решение о проведении экстренной операции.
Минздрав напоминает, что диспансеризация помогает выявить проблемы со здоровьем, и предлагает быстрые и эффективные способы их решения. Все жители Подмосковья старше 18 лет имеют возможность прохождения бесплатной диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления.
Пройти диспансеризацию можно по будням и в субботу, для этого необходимо обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
Ранее сообщалось, что названы способы избежать инфаркта в жару. Названы способы избежать инфаркта в жару. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В ходе обследования, врачи диагностировали пациентке разрыв толстой кишки, произошедший в следствии образования дивертикула-мешковообразного выпячивания в сигмовидной кишке.
Врачи приняли решение о проведении экстренной операции.
«Через небольшие проколы вывели часть кишки за пределы брюшной полости, провели санацию для удаления из брюшной полости содержимого кишечника», – рассказал заведующий хирургическим отделением Владимир Мозжегоров.Сообщается, что самочувствие пациентки хорошее, ее выписали из больницы. Функции желудочно-кишечного тракта были полностью восстановлены.
Минздрав напоминает, что диспансеризация помогает выявить проблемы со здоровьем, и предлагает быстрые и эффективные способы их решения. Все жители Подмосковья старше 18 лет имеют возможность прохождения бесплатной диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления.
Пройти диспансеризацию можно по будням и в субботу, для этого необходимо обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
Ранее сообщалось, что названы способы избежать инфаркта в жару. Названы способы избежать инфаркта в жару. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко